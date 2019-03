Vysoký výkon netřeba. Náročné hry poběží i na pomalých mobilech a tabletech

Ambiciózní cíl si dala společnost Microsoft. Chce přinést nové i starší tituly co nejširší skupině uživatelů, a to aniž by si museli kupovat drahou konzoli nebo ještě dražší herní počítač. Umožnit by to měla nová služba Project xCloud, díky které i graficky velmi náročné hry poběží i na velmi pomalých zařízeních.