mif, Novinky

Zpomalovat iPhony se starší baterií začal americký počítačový gigant už na konci loňského roku. Šlo však o starší přístroje s pořadovým číslem šest, které byly na pultech obchodů již několik let.

Nyní se však podnik v tichosti rozhodl touto kontroverzní funkcí vybavit také novější přístroje, a to včetně loni uvedených verzí 8, 8 Plus a iPhonu X.

Apple: „Je to ochranná funkce“

Že je to skutečně pravda, nakonec potvrdil pro britský deník Daily Mail přímo mluvčí Applu. Podle firmy je to navíc vlastnost, která byla implementována do telefonů záměrně. Operační systém totiž dokáže sám vyhodnotit stav akumulátoru a snaží se zabránit neočekávaným vypnutím. Proto v případech, kdy není baterie již ve stoprocentní kondici, sníží výkon natolik, aby „uživatel nebyl omezován v práci“.

Za omezení se však v tomto případě považuje pouze nahodilé vypnutí telefonu, nikoli ztráta výkonu, na kterou začali uživatelé poukazovat po zveřejnění celého příběhu.

Video

Apple iPhone 8 a 8 Plus

Zdroj: archív výrobce

Zástupci Applu si nicméně stojí za tím, že tato funkce je skutečně užitečná a v konečném důsledku pro zákazníky prospěšná. Proto hodlá podobným způsobem zpomalovat i všechny další iPhony v budoucnu.

Úplně stejně obhajoval mimochodem podnik zavedení zpomalovacího systému už u starších iPhonů 6, 6S a SE. [celá zpráva]

Ochranná funkce, jak Apple sám omezování výkonu nazývá, se dá nicméně v nastavení operačního systému vypnout. A to konkrétně prostřednictvím položky zvané Kondice baterie, ve které se uživatelé přesně dozvědí, jak baterie vlivem používání telefonu zestárla.

Systém iOS nabízí informace o aktuálním stavu baterie.

FOTO: Novinky

Ve chvíli, kdy akumulátor není v nejlepší kondici, zobrazí se v této nabídce vypínač omezovací funkce. Pokud tedy uživatelé novějších jablečných smartphonů mají pocit, že jejich přístroj je zbytečně pomalý, mohou funkci jednoduše vypnout, nebo si zaplatit nový akumulátor.

U kolika procent výkonu baterie se začne přepínač přesně objevovat, Apple zatím neuvedl. Podle některých zahraničních zdrojů by to nicméně mělo být u přístrojů s 60 % a méně.

Desítky žalob

Kauza okolo zpomalujících se iPhonů vypukla krátce před koncem loňského roku. Testy ukázaly, že kvůli starší baterii může výkon klesnout klidně až o 40 %. To potvrdili nakonec i zástupci společnosti Apple.

Odpůrci zmiňované funkce totiž poukazují na to, že firma svá zařízení začala zpomalovat záměrně, aby donutila uživatele zakoupit si nové přístroje. Kvůli tomu se Apple stal terčem desítek žalob v USA i Evropě. [celá zpráva]

Podnik dokonce již v Itálii dostal za zpomalování iPhonů pokutu. [celá zpráva]

Apple iPhone X

FOTO: Thomas Peter, Reuters