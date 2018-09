mif, Novinky

Apple přestal prodávat iPhone 5S už před lety. V současnosti na něj lze narazit tak maximálně v bazarech, nebo v rámci rozprodávání skladových zásob některých obchodů s elektronikou.

Americký počítačový gigant přesto tento stařičký přístroj stále podporuje, tento týden dokonce – stejně jako novější jablečné telefony – dostal aktualizaci na nejnovější verzi platformy iOS 12. A jednou z jejích největších předností je nárůst výkonu.

Podle zástupců podniku by mělo být například až o 70 % rychlejší spouštění fotoaparátu, o polovinu by se mělo zrychlit zobrazení virtuální klávesnice při stisku příslušného tlačítka a konečně až dvakrát by mělo být rychlejší spouštění aplikací při vyšším zatížení.

V praxi je práce s více programy na iPhonu 5S po nainstalování operačního systému iOS 12 skutečně citelně svižnější. V rámci předchozí verze s pořadovým číslem 11 byl totiž tento jablečný telefon citelně pomalejší. Díky updatu uživatel už nemá pocit, že by na každé kliknutí musel čekat několik dlouhých minut.

Celkově je tedy odezva systému rozhodně lepší, a logicky také samotný uživatelský komfort. Pokud ale budete iPhone 5S srovnávat například s loňskými osmičkami, ty na tom budou pochopitelně ještě o poznání lépe.

Nárůst výkonu nicméně dokládá i benchmarková utilita AnTuTu, která se používá k měření výkonu telefonů a tabletů. Program na iPhonu 5S pod operačním systémem iOS 11 udělil skóre 62 615 bodů, pod iOS 12 tato hodnota stoupla na 67 574 bodů.

Hromada dalších vylepšení a novinek

Fanoušci této platformy se mohou těšit na celou řadu dalších užitečných vychytávek. Například program Zprávy přinese nový postranní panel, CarPlay bude podporovat navigace třetích společností a virtuální asistentka Siri bude chytřejší a také samostatnější, aby jí uživatel nemusel všechno říkat.

Novinkou jsou také animace Memoji. Jde v podstatě o smajlíky, které si uživatel může vytvořit přesně podle sebe. Následně lze tyto interaktivní 3D animace používat v chatech, zprávách nebo při fotografování.

Všechna vylepšení jsou k dispozici pochopitelně nejen pro iPhone 5S, ale také pro další zařízení s logem nakousnutého jablka. A to včetně navýšení výkonu. Přehled zařízení, na které je možné aktualizaci platformy nainstalovat, naleznete v tabulce níže:

Jaká zařízení podporují iOS 12

iPhone X 12,9" iPad Pro 2. generace iPod Touch 6. generace

iPhone 8 12,9" iPad Pro 1. generace iPhone 8 Plus 10,5" iPad Pro iPhone 7 9,7" iPad Pro iPhone 7 Plus 9,6" iPad iPhone 6s iPad Air 2 iPhone 6s Plus iPad Air iPhone 6 iPad 5. generace iPhone 6 Plus iPad mini 4 iPhone SE iPad mini 3 iPhone 5s iPad mini 2