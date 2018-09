ČTK

"Častokrát jsme viděli články, že se obce zadlužily a dostaly se do insolvenčního řízení nebo jsou v dluzích a nedokážou se z nich vyhrabat. To byl takový prvotní impuls – zmapovat v ČR všechny obce, jak jsou na tom s tou zadlužeností a jestli se drží té doporučené hranice, že by se neměly zadlužit více než z 25 procent," řekla Kiššová.

Ministerstvo financí sleduje podíl cizích zdrojů obcí k celkovým aktivům, který udává míru zadlužení majetku obce nebo kraje. Podíl aktiv krytý cizími zdroji by neměl překročit 25 procent. Loni tuto hodnotu překročilo 93 obcí a osm krajů. Nejvyšší hodnoty mají obce Turovice (709 procent) a Prameny (224 procent). Jsou tak výrazně ohroženy platební neschopností.

Kiššová dodala, že v aplikaci se dají najít údaje o hospodaření obcí proti výdajům za poslední dvě volební období, občané si tak můžou před komunálními volbami podívat, zda jejich obec hospodařila šetrně.

Poznej svoji obec, okres, kraj

Organizátoři upozorňují na to, že si veřejná správa v Česku dosud pořídila zhruba 7300 informačních systémů za 110 miliard korun. Roční náklady na jejich údržbu činí asi 25 miliard. Podle nich je v datech ukryto velké množství informací, mnoho z nich je ale zadáváno špatně či neúplně, některá data jsou duplicitní a jiná zase chybí. Na to prezident NKÚ Miloslav Kala upozorňoval už loni. "Nedaří se to zlepšovat, vůbec. Žádný posun v tom není," řekl Kala.

Druhé místo obsadila aplikace $Obec (Srovnávač obcí), třetí dílo studentů ze Střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech Poznej svoji obec, okres, kraj. Programátoři museli pracovat s dostupnými veřejnými datovými sety, na přípravu aplikací měli 24 hodin. Druhého ročníku se zúčastnilo kolem 70 programátorů, zhruba o deset více než loni.

Loňský ročník vyhrála aplikace Hazard versus exekuce, která monitoruje míru exekucí v oblastech, kde jsou povolené herní automaty.