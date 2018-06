rim, Novinky

Neuplyne měsíc, kdy by oblíbený program Flash Player nečelil nějakým problémům souvisejícím s nově objevenou chybou. To je pravděpodobně jeden z hlavních důvodů, proč se tuto aplikaci rozhodli tvůrci poslat definitivně do důchodu.

Adobe pak totiž musí vydávat jednu záplatu za druhou, přitom z provozu Flash Playeru nemá ani korunu.

Ještě před pár lety běžel Flash Player na drtivé většině webových stránek. Server Bleeping Computer nicméně nyní poukázal na to, že v současnosti jej využívají méně než tři procenta světových webových serverů.

To je s ohledem na dřívější popularitu velmi zanedbatelné číslo, byť jde v praxi v celosvětovém měřítku stále ještě o milióny internetových stránek. Na přechod na nějaký jiný webový standard mají tyto weby ještě dva roky, jak již bylo uvedeno výše.

Flash Player používají také on-line hry

Sluší se také podotknout, že ukončení podpory se netýká pouze internetových videí. V prostředí Flash Playeru funguje také celá řada on-line her.

Právě kvůli nejrůznějším hrám se někteří softwaroví tvůrci snaží Flash Player zachránit. Na petice za zachování podpory či předání zdrojových kódů do rukou komunity jako open-source však zatím společnost Adobe neslyšela.

Vše tedy nasvědčuje tomu, že Flash Player skutečně zanikne.