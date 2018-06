ort, Novinky

Nová verze prohlížeče Chrome s pořadovým číslem 67 byla vydána minulý týden. Uživatelé by této aktualizaci měli věnovat velkou pozornost, neboť opravuje kritickou bezpečnostní chybu.

Ta je stejně závažná jako trhlina, jež byla odhalena zkraje června. Připomeňme, že tehdy mohli počítačoví piráti chybu zneužít k tomu, aby zcela převzali kontrolu nad napadeným systémem.

A přesně to mohou udělat i kvůli chybě, jež byla nyní opravena. Mohou tedy jinými slovy propašovat do počítače libovolný škodlivý kód, přistupovat k uloženým datům, zneužít jej k hromadným útokům typu DDoS nebo potají odposlouchávat internetovou komunikaci uživatele – a to pochopitelně včetně zadávaných hesel.

Chyba se týká všech platforem



Chrome ve verzi 67 je k dispozici pro prakticky všechny podporované platformy, tedy pro Windows, Mac, Linux i Android. „Aktualizace by měla proběhnout automaticky, nicméně doporučujeme zkontrolovat používanou verzi,“ prohlásil Pavel Bašta, bezpečnostní analytik českého Národního bezpečnostního týmu CSIRT.CZ.

Chrome nicméně není jediným prohlížečem, který se potýkal v uplynulých dnech s kritickými bezpečnostními chybami. Před týdnem opravoval také Microsoft, kromě prohlížečů Edge a Internet Explorer byly aktualizace vydány také pro Windows či Office. [celá zpráva]