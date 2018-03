rim, Novinky

Už zkraje února společnost Microsoft oznámila, že ukončí produkci operačního systému Windows 10 S. Nahradit jej má právě zmiňovaný S Mode.

Připomeňme, že Windows 10 S byla speciální verze desítek, která měla řadu omezení. Například aplikace bylo možné instalovat pouze z internetového obchodu Windows Store. Omezeny byly také některé možnosti nastavení. Díky tomu měl být celý systém bezpečnější a vhodný například pro nasazení do školního prostředí a na levné notebooky.

Windows 10 S definitivně končí

Zájem o novinku však nebyl nijak valný, americký softwarový gigant ji proto v letošním roce nahradí softwarovou nadstavbou zvanou S Mode, kterou budou obsahovat všechny verze operačního systému Windows 10.

S Mode má být na některých počítačích aktivován automaticky už při prvním spuštění. A ještě v únoru to vypadalo, že vypnout ho bude možné v některých případech pouze za poplatek. Konkrétně u verze Windows 10 Home by lidé nic platit nemuseli, u Windows 10 Pro to však již mělo stát zhruba tisíc korun.

Informaci o platbách však nyní zástupci Microsoftu popřeli. Vypnout speciální režim, který bude skutečně ve výchozím nastavení systému aktivní, tedy půjde úplně zadarmo.

Bezpečnější počítače

K čemu vlastně bude S Mode dobrý v praxi? S tímto módem budou sice omezeny některé funkčnosti systému, například zmiňovaná možnost instalování aplikací z libovolných zdrojů, ale celkově bude systém pro jednotlivé uživatele daleko bezpečnější.

Například ve sféře školství tak bude S Mode představovat zajímavou možnost, jak udržet notebooky a počítače chráněné před nezvanými návštěvníky a neopatrným zacházením jednotlivých uživatelů.