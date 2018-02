Zástupci amerického softwarového gigantu zatím příchod novinky oficiálně nepotvrdili. V kuloárech se nicméně již nějakou dobu šeptá o tom, že Microsoft v první polovině letošního roku skutečně nějaký větší update vypustí.

Hay si nyní všiml, že v testovací verzi desítek je zmiňovaný „Spring Creators Update“, tedy jarní aktualizace pro kreativce. Z toho se dá usuzovat, že update přijde velmi brzo, maximálně v horizontu tří měsíců.

A podle dřívějších zkušeností přinese chystaná aktualizace nové funkce, které budou cílit právě na kreativce. Podobný název totiž americký softwarový gigant použil také u loňských dvou aktualizací, které přinášely do desítek nové funkce.

Is Windows 10 Redstone 4 the Springs Creators Update? This Windows Defender Application Guard Quest for this months Bug Bash seems to like that name! Thanks to @WildDreamer95 for the tip. pic.twitter.com/vvkg2xJwEX