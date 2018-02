V operačním systému Windows si prakticky všichni uživatelé zvykli na absolutní volnost. Mohou instalovat prakticky cokoli, co stáhnou na internetu, nebo dopraví do počítače pomocí jakéhokoli jiného instalačního média.

To s sebou ale vcelku pochopitelně nese i celou řadu bezpečnostních otázek. S instalacemi, a to nemluvíme pouze o nelegálních kopiích softwaru šířících se po internetu, se totiž do počítače mohou dostat i nejrůznější nezvaní návštěvníci. Viry, trojské koně či špionážní software.

Sázka na bezpečnost

To byl jeden z hlavních důvodů, proč byl v květnu loňského roku představen operační systém Windows 10 S. Právě písmeno S v názvu totiž označuje jedno omezení, které se k této verzi desítek váže. Aplikace fungující v tomto systému totiž musí pocházet výhradně z internetového obchodu Windows Store.

Důvody jsou hned dva. V první řadě má americký softwarový gigant kontrolu nad tím, jaký software si mohou lidé nainstalovat. A díky tomu, že pochází z legitimních zdrojů, se výrazně minimalizuje riziko, že si uživatel stáhne do svého PC nějaký nebezpečný balast.

Všechny soubory uložené ve Windows Storu totiž procházejí pečlivou kontrolou. Propašovat do něj škodlivý virus je tak velmi obtížné, ne-li zcela nemožné.

A co zmiňovaný druhý důvod? Microsoft díky omezení možnosti instalace pouze z Windows Storu docílil toho, že na levnějších strojích neběžely hardwarově příliš náročné aplikace. Tedy jinými slovy, že pomalejší počítače, pro které byl velmi často operační systém Windows 10 S určen, nebyly zbytečně přetěžovány.

Éra levných notebooků nepřišla

Levné notebooky se na trhu s příchodem Windows 10 S nijak dramaticky nerozmohly, a to je patrně jeden z důvodů, proč se nyní – po necelém roce od uvedení – rozhodl Microsoft nabídku Windows 10 S ukončit. Upozornil na to server The Verge.

Podle jeho zdrojů už desítky s písmenkem S v názvu nebudou nabízeny jako samostatný systém, místo toho americký softwarový gigant nabídne speciální S Mode, který bude nedílnou součástí všech edicí Windows 10, tedy Home, Pro i Enterprise.

Půjde o speciální funkci, kterou si budou moci uživatelé aktivovat na přání. S tímto módem budou sice omezeny některé funkčnosti systému, například zmiňovaná možnost instalování aplikací z libovolných zdrojů, ale celkově bude systém pro jednotlivé uživatele daleko bezpečnější.

Například ve sféře školství tak bude S Mode představovat zajímavou možnost, jak udržet notebooky a počítače chráněné před nezvanými návštěvníky a neopatrným zacházením jednotlivých uživatelů.

To ale v konečném důsledku nemění nic na tom, že americký softwarový gigant operační systém Windows 10 S pohřbí, alespoň v takové formě, jakou jsme znali doposud.