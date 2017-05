Poslední hřebík do rakve svého času velmi populárních xpéček zasadil americký softwarový gigant v dubnu roku 2014. Tehdy pro něj naposledy vyšly aktualizace.

Případné bezpečnostní chyby od té doby nejsou tedy jakkoli řešeny a hackeři je mohou dle libosti zneužít. Stejně tak už nevychází nové aktualizace ovladačů, což může mít vliv na funkčnost s novými periferiemi.

Takový byl tedy alespoň původní plán. Americký softwarový gigant byl však nucen nyní svůj postoj přehodnotit, neboť se ukázalo, že systém Windows XP obsahuje vážnou zranitelnost, která dopomohla k šíření vyděračského viru WannaCry.

Statisíce infikovaných strojů



Tento nezvaný návštěvník se začal internetem šířit už v pátek. Za pouhých pár hodin stačil infikovat na 200 tisíc počítačů ve více než 150 zemích světa. Mezi postiženými se objevili nejen jednotliví uživatelé, ale také univerzity, benzínky, nemocnice, dráhy a řada dalších společností.

Antivirová společnost Avast uvedla, že škodlivý kód WannaCry útočil také v Česku. Napadl zde podle prvních odhadů na 400 počítačů. Tak velkou silou, a navíc v tak velkém měřítku zatím žádný ransowmare neútočil. A to přitom různých variant vyděračských virů existují bez nadsázky tisíce.

Microsoft se proto rozhodl vydat mimořádnou záplatu pro Windows XP i přesto, že již tento systém není léta podporovaný. A to se zatím nikdy v historii amerického softwarového gigantu nestalo.

Nezvyklý krok ze strany Microsoftu je vcelku pochopitelný. Xpéčka totiž stále ještě používá každý dvacátý uživatel, což není rozhodně zanedbatelné číslo. I podle nejstřízlivějších odhadů tak tento nepodporovaný systém stále používají stovky tisíc lidí.

Podpora skončila, systém nikoliv



Ukončení podpory ze strany Microsoftu neznamená, že by tento populární operační systém přestal ze dne na den fungovat. S trochou nadsázky se dá říci, že Windows XP jsou nesmrtelná. Pokud o to uživatelé budou stát, mohou na počítačích fungovat klidně další desítky let.

Microsoft samotnou funkčnost nijak neomezil, vše funguje jako před ukončením podpory. Problém však představuje absence bezpečnostních záplat. Riziko nákazy počítačovým virem je u xpéček až šestkrát vyšší než u osmiček, což dokládá zpráva Security Intelligence Report 15, která analyzuje informace o počítačových hrozbách z více než miliardy počítačů po celém světě.

Vhodným řešením je tak z bezpečnostního hlediska přechod na novější systém. Vybírat uživatelé přitom nemusejí pouze ze stáje Windows – k dispozici mají i řadu bezplatných alternativ. [celá zpráva]