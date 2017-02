Když si chce nevidomý například v obchodě nebo i doma dát polévku, ale neví, který obal je ten správný, může použít aplikaci „Tap tap see“. Objekt vyfotí telefonem a přístroj mu řekne, co vyfotil, respektive přečte nápis na obalu.

„Vyhodnocení snímku chvíli trvá, protože automat musí fotku vyhodnotit. Není to třeba úplně stoprocentní, nerozpozná všechny názvy, ale že je francouzská, je pro mě podstatné, vím, že není kuřecí,“ říká nevidomý Zdeněk Bajtl.

Ten se podobným tématem zabývá v Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých (SONS). Má tam na starosti knihovnu digitálních dokumentů – zpřístupňuje tedy knížky pro ty, kteří nevidí.

Pomůže, i když občas neskloňuje



Ve tmě žije Zdeněk Bajtl už čtyři desetiletí, nevidomý je od šesti let. Kromě přečtení nápisu je mu aplikace schopna říct třeba i to, že předmět leží například na stole, nebo že se daný objekt nachází uvnitř místnosti, a ne venku. Tak úplně hladké to ovšem není.

„Je to hlavně i o zvyku, protože ta aplikace je anglická a překladač se to snaží převést do češtiny, tudíž občas neskloňuje,“ vysvětluje zrakově postižený.

Mobilní aplikace schopné číst pomáhají nevidomým třeba i na úřadech. Dřív musel člověk, který hledal ty správné dveře, poprosit obyčejně někoho o pomoc nebo na chodbě volat jméno úředníka. Teď mu stačí namířit telefon, vyfotit cedulku u dveří a počkat na výsledek.

„Tato aplikace se jmenuje KNFB Reader a je to automat, který dokáže nápisy rychle přečíst a rozpoznat. Je dělaná hlavně na texty,“ říká Bajtl.

Využít lze aplikaci i při zábavě. Když třeba Zdeněk Bajtl hraje se šestiletým synem hru Dostihy a sázky, naráží na problém, že on sám nevidí a syn ještě neumí číst. „Když si musíme vytáhnout kartičku a přečíst text, tak ho jednoduše vyfotím. Automat nám to přečte a my můžeme hrát dál,“ líčí Bajtl.

Asistent na telefonu

Horší to je, když má automat přečíst třeba vzkaz psaný rukou. Tam už je zapotřebí lidského oka.

„Na to používáme aplikaci Remote Assistant, kdy vám pomůže živý asistent, který díky kameře vidí, co mu ukazuju, a může mi to přečíst. Dobré to také je, když jdu po ulici a hledám určité místo, číslo domu, restauraci nebo obchod. Není nad živého člověka, který s vámi třeba i promyslí tu cestu,“ říká Bajtl a vytáčí asistenta, jenž ho navádí do restaurace, kam chtěl zamířit.

Video

Nevidomý využívá asistenta na telefonu.

Zdroj: Novinky.cz

Problém je, že ne každý nevidoný si může poměrně drahý telefon nebo tablet dovolit. Ostatně jen každý pátý nevidomý je zaměstnaný.

Šancí pro takové lidi je pomoc neziskových organizací. Třeba Nadační fond Českého rozhlasu Světluška v roce 2016 rozdělil na pomoc lidem s těžkým zrakovým handicapem 17 miliónů korun. Z toho zhruba dva milióny korun sloužily právě na podporu technologií, které nevidomým a slabozrakým pomáhají, a také na pořízení IT pomůcek pro jednotlivce.

„Technologie se Světluškou je speciální program, který financuje například právě toho asistenta a aplikace, které nevidomým pomáhají rozpoznávat barvu nebo nápisy. Je toho hodně,“ řekl Novinkám ředitel fondu Přemysl Filip.