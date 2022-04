Šéfka Rady ČTÚ: Regulovat vysoké ceny mobilních dat neumožnila Česku Evropská komise

Mobilní data u operátorů v Česku jsou až několikanásobně dražší než v jiných zemích. Proč?

Protože jim to bohužel stát, úřad nevyjímaje, dlouhodobě umožňuje. Netýká se to ale jen cen. V rámci sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací BEREC jsem se začala zajímat i o to, zda praktiky vůči spotřebitelům, které tady občas vidíme, by si dotyčný operátor dovolil i ve státě, odkud pochází. To zjištění je většinou docela smutné, protože by si to nedovolil v žádném případě.

Tři velcí operátoři velkoobchodní trh v podstatě dusí

Z tohoto pohledu vítám novelu zákona o elektronických komunikacích, která reflektuje sjednocení pravidel a přináší benefity pro spotřebitele. Přichází však ale až po dlouhé době.

Trh v oblasti mobilních služeb nikdy bohužel nebude zcela konkurenční, protože rádiové spektrum je omezeným zdrojem a nelze ho nafouknout. Bylo by to krásné, ale nejde to. A jestli budou technologie postupovat jako doposud, tak se také může stát, že nebudeme mít tři mobilní operátory, ale třeba jen dva, protože další se do spektra nevejdou. Nebo se najde způsob, jak sítě sdílet, což by mohlo snížit náklady. To je ale i v evropském měřítku záležitost, která se zkouší, a místo toho, aby to přinášelo užitek, tak to obvykle přinese nějakou žalobu, která skončí u evropských úřadů.

Můžete vysvětlit, proč by mohlo dojít ke snížení počtu operátorů a jak si můžeme představit spektrum?

Dnes se začínáme potichu bavit o sítích 6G a zatím nikdo neřekne, jak bude situace na trhu po jejich spuštění vypadat. Spektrum si představte jako úsečku, kterou rozdělíte mezi hráče. Ten dílek ale musí mít nějakou velikost, aby technologie fungovala.

Když jsme připravovali aukci v roce 2020, věděli jsme, že spektrum 700 MHz nerozdělíme na více dílů než na tři. Čtyři díly už by se tam vešly velmi obtížně. To je jeden z důvodů, proč dlouhodobě tvrdím, že u nás se tam čtyři operátoři prostě nevejdou.

Koneckonců když se podíváte do ostatních zemí, tak obvykle operátor, který má nejméně spektra, mívá největší problémy. Teď má problémy 4ka na Slovensku, kterému uplynula doba, kdy měl nárok sdílet ostatní sítě, a teď se řeší, jestli přežije.

Ve středu jsme se v rámci BEREC bavili o vizi pro rok 2030 a ani regulátoři se neshodnou na tom, jaké by měly být cíle. Jediné, na čem jsme se shodli, bylo, že to, co dnes uděláme, uvidíte až za dva tři roky. Musíme být dostatečně připraveni predikovat, kam vývoj půjde.

A kam se to bude ubírat?

Internet začíná být věcí, kterou potřebujete k životu. Do budoucna jdeme dobrým směrem z hlediska toho, že budeme mít digitální společnost. Budeme ale muset zjistit, jak dostat internet k lidem. Jsou lokality, kde to vzduchem nepůjde, a jsou lokality, kde by to šlo, ale sami si škodíme, protože nedokážeme přijmout potřebnou legislativu anebo se nedokážeme dohodnout. Ale nejsme na tom špatně. Patříme k malé části zemí, která má poměrně hodně operátorů u pevných linek, a jsme v tomto ohledu raritou. Nejsou to tedy jen velcí hráči, v pevných sítích dominují úplně jiná jména. Střední, místní operátoři.

Vycházíme tedy u pevného internetového připojení v mezinárodním srovnání lépe než v mobilních datech? Jak jsme na tom s dostupností v odlehlých oblastech?

Vycházíme výrazně lépe. U pevného internetu najdete dobré ceny. Z hlediska dostupnosti jsme na tom lépe než řada jiných zemí, protože máme velkou diverzitu dodavatelů. Když srovnáte např. střední Čechy a jižní Moravu, najdete tam úplně jiné firmy.

Velkoobchodní ceny mobilních dat jste chtěli regulovat, co bylo konkrétně cílem?

Jestliže máme omezený trh, na který nedostaneme větší počet hráčů, musíme mít tzv. virtuální operátory. Na českém trhu dlouhou dobu žádní nebyli. Potom v roce 2013 někteří přišli, protože situace už byla neúnosná a tři hlavní operátoři viděli, že pokud nepustí vůbec nikoho, bude to špatně.

Přestože ale od operátorů nakupují služby firmy, které by měly být úspěšné, protože samy o sobě mají velkou zákaznickou základnu, tak úspěšné nejsou. Klasicky je to třeba ČEZ nebo Sazka. Ty by měly být v rámci různých balíčků schopny prodat hodně SIM karet.

Předpokládá se, že do budoucna bude trh trhem balíčků. Lidé nebudou chtít vše vyřizovat se šesti firmami, ale spíše mít jednoho dodavatele, který dodá služby od pojištění přes telekomunikace a tak dále. To lze pozorovat ve světě, u nás to zatím moc nevidíme.

Proč ne?

Z toho důvodu, že tři velcí operátoři velkoobchodní trh v podstatě dusí. Dlouhodobě byly u nás dokonce velkoobchodní ceny dat větší než maloobchodní, a tedy spotřebitel kupoval data výhodněji než společnost za účelem dalšího prodeje, ta platila až takřka dvakrát tolik. Je velice zvláštní, že to platí pro všechny tři operátory.

Další aukce kmitočtů bude pravděpodobně v roce 2028

Nepříjemné je to, že na úrovni Evropské komise po nás chtějí v podstatě dodat papír s tím, že ti tři se na tom dohodli. To nikdy žádný úřad nedokáže. Jedním z důvodů regulace bylo to, aby zde existovala konkurence a aby byla možnost si více vybrat. Teď pokud chcete mobilní telefon, pevnou síť a televizi od stejného dodavatele, s vysokou pravděpodobností budete muset jít za někým z té velké trojky.

Jaký byl cíl vámi navržené regulace, kterou nakonec Evropská komise nepodpořila?

Chtěli jsme nás dostat z posledního místa v Evropě. Myslím, že by naše snaha neměla skončit. Nerezignovali jsme a pokusíme se o to v souladu s rozhodnutím Evropské komise znovu. Není to ale tak jednoduché i z toho důvodu, že evropská nálada je pokud možno do toho vůbec nezasahovat a neumožnit regulaci tak, aby vedla k přijatelným koncovým cenám.

Je fascinující, že se tady rozčilujeme nad vysokými maržemi u potravin, desetiprocentní marží u pohonných hmot, ale v telekomunikacích se pohybujeme výrazně výš. Podle mě se z hlediska regulace velice blížíme energetickému trhu, bez podobných pravidel regulace.

Komise tedy tvrdí, že bychom neměli regulovat?

I od Komise máme potvrzeno, že trh u nás není úplně v pořádku. Když se nastavoval evropský regulační rámec, byla spolu s ním nastavena i kritéria pro možnost regulace. I z jednání na mezinárodní úrovni dnes všichni uznávají, že ta kritéria jsou nastavená tak, že prakticky nelze nutnost regulace důkazně doložit.

Nejsme zdaleka jediní, kdo má s cenami mobilních dat problém, ale jsme na tom aktuálně zřejmě nejhůř. Je velmi zvláštní, že Komise ani svou vlastní statistiku neuznává jako dostatečný důkaz. Dá se dokázat, že ziskovost operátorů u nás je v rámci Evropy nestandardní.

Co s tím teď budete dělat?

V rámci snahy o krátkodobou regulaci kromě toho, že se nám nedostalo žádné podpory ani vnitrostátní, ani mezinárodní, jsme obdrželi i nesouhlasné stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. A tak předpokládám, že tento úřad má ambice s tím něco dělat sám. Jestliže tvrdí, že situace je v pořádku, tak by měl být schopen to doložit šetřením.

Budeme se také snažit najít jiné možnosti, jak dosáhnout toho, aby cena za mobilní data byla alespoň přijatelná. Nemyslím si ale, že zde má někdo ambici dostat se z posledního místa hned na první. Dlouhodobě je ale nepřijatelné, aby stát, který chce být digitální, dopadal v mezinárodních statistikách tímto způsobem.

Jaké máte nástroje, budete je chtít rozšířit?

Myslím, že některé pravomoci by mohlo mít ministerstvo průmyslu a obchodu nebo financí. Nicméně jednání ještě neprobíhají, nějakou dobu to potrvá. Úřad se bude prostřednictvím nástrojů souvisejících s aukcemi nebo kontrolou velkoobchodních nabídek nadále snažit o to, aby byly ceny přijatelné a neobsahovaly extrémně vysoké marže.

Ten stav je u nás dlouhodobý a tím, jak klesáme ve statistikách, je vidět, že se spíš zhoršuje. Z více než 80 procent je za tím evropský regulační rámec, kdy při jeho přípravách zřejmě nikoho nenapadlo, že je třeba dát si pozor, aby možnost regulace byla vůbec reálná. Bez ohledu na to, že ministr může říci, že dostaneme všechny pravomoci, které potřebujeme, tak si o ně ani nemůžeme říci, protože bychom byli s evropským regulačním rámcem v rozporu. A jestliže je Evropa schopna říci, že to, že tady máme předražené ceny, není důvod k regulaci, tak je něco špatně.

Proč jsme tedy nejdražší?

Přesný důvod neznám, ale možná je třeba zamyslet se nad tím, že jinde jde něco udělat s cenami energií a u nás s tím docela bojujeme, byť ministerstvo průmyslu a obchodu se intenzivně snaží. Měl by se změnit evropský regulační rámec, což se teď na evropské úrovni intenzivně snažím navrhovat. Ale tak jako každá evropská legislativa je to běh na tři až pět let.

Naděje na zlevnění se vkládaly do příchodu čtvrtého operátora, ten ale nepřišel…

Samotné pásmo 700 MHz, které bylo v roce 2020 v aukci, nestačí. Pro poskytování služeb je třeba více různých frekvencí. Zájemci v aukci byli, muselo by tam ale být další jedno nebo dvě pásma, aby se vyplatilo postavit čtvrtého operátora. Vstup na poměrně dobře zavedený trh je velice složitý. Je to veliký risk i pro tak silné hráče, jako byl ČEZ.

A ta další dvě pásma tam mohla být?

Ne. Jsou udělená na dlouhou dobu a nebyla k dispozici. Aukce byla postavená na příchod středně velkých operátorů s možností, že kdyby se našel dostatečně silný hráč, který by se navíc dokázal dostat v rámci velkoobchodu k dalším možnostem, tak by to fungovat mohlo. Riziko bylo ale příliš veliké. Je realitou, že tyto trhy jsou o menším počtu hráčů, kteří se ale musejí hlídat.

Jak aukci hodnotíte, kdy bude další?

Další aukce kmitočtů bude pravděpodobně v roce 2028. Je otázkou, co se stane s pásmem 600 MHz, o němž se nyní na evropské úrovni jedná. Zatím probíhá výstavba podle očekávání, první kritéria budeme kontrolovat počátkem roku 2024.

Jaké změny přinesla novela zákona o elektronických komunikacích?

Nejmarkantnější věcí teď bude, že každý, kdo má internet, by měl dostat tzv. shrnutí smlouvy s hlavními parametry smlouvy. Rozeslány by informace stávajícím klientům měly být zhruba v létě. Dozvíte se například, zda máte cenu mobilní služby vázánu na cenu pevného internetu, zda je s tím spojena televize, a jestli se tedy jedná o balíček. Měli byste také vědět, jakou rychlost internetu máte garantovanou.