První byl Vodafone, další se chystají. Jak Česko přichází o 3G

Žádná velká škoda to nebyla, neboť pomalejší mobilní internet využíval jen zlomek lidí. „Jen během posledních dvou let se snížila vytíženost 3G sítě u Vodafonu na desetinu. V tuto chvíli to znamená, že 3G využívá méně než 1 % zákazníků, z nichž se vypnutí citelně dotkne pouze datových uživatelů – pouhých 0,4 % zákazníků. Kdo totiž chce telefonovat nebo psát SMS, ani starší telefon si měnit nemusí, využije celoplošnou síť 2G, ta zůstává,“ informoval krátce před vypnutím 3G sítí mluvčí Vodafonu Ondřej Luštinec.