Číňané již pracují na vývoji 6G sítí

Žen serveru CNBC řekl, že firma pracuje paralelně na 5G a 6G, takže s vývojem začala už dávno. Vývoj je ale zatím teprve v počáteční fázi a cesta ke komerčnímu využití 6G bude ještě dlouhá. Podle něj má před sebou ještě deset let.

I když se tak 5G může zdát pouze jako další mobilní standard, ve skutečnosti budou jeho přínosy daleko větší. Pátá generace mobilních sítí zpřístupní podle studií Ericssonu vysokorychlostní internet až pro miliardu lidí a zařízení. A co víc, umožní rozmach moderních technologií.

Čínský gigant ale také čelí trvalému tlaku ve Spojených státech, které tvrdí, že firma je rizikem pro národní bezpečnost a mohla by do svých sítí zabudovat zařízení, které by umožnilo čínské vládě špehovat Američany. Huawei taková obvinění opakovaně odmítá.