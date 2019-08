Skládací smartphone s ohebným displejem bude nedostatkovým zbožím

Už příští měsíc by se měl začít oficiálně prodávat nový chytrý telefon Galaxy Fold od společnosti Samsung, který se chlubí skládací konstrukcí a ohebným displejem. Server The Investor nicméně upozornil na to, že novinka bude velmi nedostatkovým zbožím – v první várce má jít do prodeje pouze 30 000 kusů.