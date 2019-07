Problémy řešil jihokorejský elektronický gigant ještě předtím, než se Galaxy Fold začal oficiálně prodávat. Nejprve tento futuristický telefon dostali recenzenti z různých světových médií, kteří takřka okamžitě informovali o problémech.

Ty se týkaly obrazovky a její nefunkčnosti. Buď se obraz přestal v určitých částech displeje úplně zobrazovat, nebo dotyková vrstva nereagovala korektně na přítlaky prstů. Ukázalo se, že obrazovka je velmi náchylná na poškození i při šetrném zacházení. Právě proto jihokorejský elektronický gigant uvedení modelu Galaxy Fold také odložil.

Změna nastala nyní, kdy jsou údajně všechny mouchy vychytány. Kdy přesně se na pultech obchodů novinka objeví, však výrobce zatím neprozradil.

Samsung's new £1,500 Galaxy Fold is breaking after just a day https://t.co/WE2wSIomgOpic.twitter.com/wED2i23HhL