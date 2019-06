ort, Novinky

Vzhled tedy může vypadat na dobu dnešních bezrámečkových displejů tak trochu zastarale. Na druhou stranu u takto odolného zařízení, které je primárně určeno do náročných podmínek, se na žádná designová pozlátka nehraje.

XCover 4s získal stejně jako předchůdce certifikaci IP68, díky čemuž odolá prachu i vodě. Mimochodem pod vodní hladinou může být až v hloubce 1,5 metru po dobu 30 minut. Celá konstrukce splňuje také náročnou normu americké armády MIL-STD-810G. V praxi by tak mělo jít o jeden z nejodolnějších přístrojů v nabídce jihokorejského elektronického gigantu.

Galaxy XCover 4s

FOTO: archiv výrobce

Novinka je vybavena pětipalcovým displejem s rozlišením HD. V útrobách se ukrývá osmijádrový procesor Lassen-O s frekvencí 1,6 GHz, který má k dispozici 3 GB operační paměti a 32GB úložný prostor, což je dvakrát vyšší hodnota než u předchůdce.

V dnešní době samozřejmě existují ve stejné cenové kategorii ještě citelně výkonnější modely. U tohoto telefonu zkrátka prim hraje hlavně odolnost.

K dispozici jsou tradičně dva fotoaparáty. Ten hlavní vzadu má rozlišení 16 Mpx a světelnost f/1,7, vepředu je pak 5Mpx senzor se světelností f/2,2. Vyzdvihnout si zaslouží také hardwarové tlačítko XCover, které je programovatelné. Může tedy ovládat LED svítilnu nebo fotoaparát.

„Společnost Samsung se snaží zajistit uživatelům co možná nejlepší zážitek bez ohledu na to, v jakých podmínkách pracují. XCover 4s je toho dokonalým příkladem,“ uvedl Tomáš Balík, ředitel mobilní divize společnosti Samsung Electronics Czech and Slovak.

Galaxy XCover 4s od společnosti Samsung by se měl začít prodávat ještě v průběhu června za necelých 6500 Kč. To je mimochodem stejná cena, za kterou se v obchodech stále ještě nabízí dva roky starý model XCover 4.

