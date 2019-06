T-Mobile popřel, že by Babišův tým vyjednal neomezená data

Společnost T-Mobile v pondělí představila svou letní nabídku, v rámci níž mohou lidé získat balík neomezených dat zadarmo. Premiér Andrej Babiš (ANO) na to reagoval, že je to výsledek vyjednávání jeho vládního týmu s operátory. To ale růžový operátor záhy popřel.