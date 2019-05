Novinky, ČTK

Americké ministerstvo obchodu se okamžitou platností rozhodlo zařadit společnost Huawei a jejích 68 odboček na černou listinu. Tento krok firmě znemožňuje kupovat americké součástky bez souhlasu vlády USA, potvrdil mluvčí resortu.

Společnost Huawei podepsala desítky komerčních smluv na dodávky zařízení pro sítě 5G po celém světě, včetně 25 kontraktů v Evropě. Realizace těchto kontraktů se může zkomplikovat, pokud firma nebude moci kupovat součástky od amerických dodavatelů, upozornila CNN.

Huawei je největším dodavatelem telekomunikačních zařízení na světě. Firma tvrdí, že i samotné Spojené státy ji při zavádění sítí 5G potřebují. S tímto názorem podle CNN souhlasí také někteří analytici

"Huawei je jedním z vedoucích hráčů v oblasti 5G a americký trh Huawei potřebuje," uvedl analytik Charlie Dai z výzkumné společnosti Forrester. "Tento zákaz zpomalí zavádění 5G a nakonec způsobí újmu operátorům a spotřebitelům po celém světě," dodal.

Podle agentury Reuters představují kroky USA proti firmě Huawei rovněž hrozbu pro řadu dodavatelů telekomunikačních zařízení v Asii a Evropě. "Pokud by Huawei nebyla schopna vyrábět například síťové servery, protože by nemohla získat klíčové americké součástky, znamenalo by to, že by rovněž přestala kupovat komponenty z ostatních zemí," řekl agentuře Reuters nejmenovaný vedoucí představitel jednoho z dodavatelů firmy Huawei.

Společnost Huawei loni podle agentury Reuters vynaložila na nákup součástek 70 miliard dolarů (1,6 bilionu Kč). Z toho zhruba 11 miliard dolarů zaplatila za komponenty od amerických podniků, například výrobců čipů Qualcomm, Intel a Micron Technology.

Ekonomická újma amerických podniků



Firma Huawei varovala, že postup Washingtonu způsobí "značnou ekonomickou újmu" americkým podnikům, se kterými obchoduje, ovlivní desetitisíce pracovních míst v USA a naruší spolupráci a důvěru v globálním dodavatelském řetězci.

Huawei stojí v čele snahy Číny o vývoj vlastních špičkových technologií a snížení závislosti na jejich dovozu. Toto úsilí získalo na důležitosti po loňských problémech čínské společnosti ZTE. Ta v souvislosti s porušováním sankcí vůči Íránu nemohla po několik měsíců kupovat součástky od amerických podniků. Zákaz paralyzoval klíčové aktivity ZTE a firmě dokonce hrozil bankrot.

Podle analytiků z výzkumné společnosti Fitch Solutions budou mít nynější kroky USA na aktivity Huawei menší dopad než v případě ZTE. "Huawei by mohla nahradit některé komponenty pořizované v USA domácími alternativami," cituje CNN z jejich zprávy. Zdroj agentury Reuters z nejmenované americké technologické společnosti nicméně uvedl, že Huawei nemůže své americké dodavatele nahradit čínskými, a to přinejmenším po několik let. "Do té doby už budou mrtví," dodal.

Před riziky spojenými s výrobky firem Huawei a ZTE varoval i český Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost (NÚKIB).