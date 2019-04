Novinky, ČTK

Huawei má Maďarsku pomoci s rozvojem sítě vysokorychlostního internetu a splnit vládou dříve oznámený cíl, aby v roce 2025 mělo přístup k internetu 90 procent maďarských rodin.

Spojené státy v minulosti obvinily společnost Huawei, že její technologie může používat čínská vláda pro špionáž. Washington proto vyzval všechny své spojence, aby nevyužívali technologie firmy při budování mobilních sítí příští generace. Obvinění z napojení na čínskou vládu a možnost špionáže skrze svá zařízení společnost Huawei opakovaně popřela.

V Maďarsku firma zaměstnává více než 2000 lidí a provozuje tam největší logistické centrum mimo území Číny. Podle Reuters Maďarsko buduje v posledních letech s Čínou blízké vztahy a vyhledává možnosti ekonomické spolupráce mezi oběma zeměmi.

Je hrozba reálná?

Důrazná diplomatická ofenziva, kterou Spojené státy od loňska provádějí proti čínské telekomunikační společnosti Huawei, je podle části bezpečnostních expertů zřejmě přehnaná. Číňané podle nich nepotřebují tajný přístup k routerům společnosti Huawei, aby se infiltrovali do globálních sítí, jejichž špatné zabezpečení je všeobecně známé.

Washington ale tvrdí, že každá země, která do svých komunikačních sítí páté generace (5G) nasadí zařízení Huawei, dává Pekingu do rukou nástroj ke špionáži. Uvedla to agentura AP.

Před riziky spojenými s výrobky firem Huawei a ZTE varoval i český Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost (NÚKIB).