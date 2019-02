mif, Novinky

Středeční večer měl patřit třem novým smartphonům z řady Galaxy S10, které budou novými vlajkovými loďmi výrobce. Ten nicméně překvapil a odhalil také zbrusu nové zařízení Galaxy Fold.

Samsung ukázal tajemný prototyp ohebného smartphonu už loni před Vánocemi. V celém sále se ale tehdy velmi ztlumilo osvětlení, takže z přístroje toho nešlo moc vidět – v podstatě pouze displeje.

Na středeční tiskovce ale bylo odhaleno prakticky všechno. Galaxy Fold je vybaven vůbec prvním 7,3palcovým displejem Infinity Flex na světě, který umožňuje složit přístroj do kompaktních rozměrů s displejem na vnější straně.

Vývoj trval roky

Zástupci podniku se na tiskovce netajili tím, že vývoj trval roky. Ale evidentně to stálo za to. Fold totiž nabízí nové možnosti multitaskingu, sledování videí či hraní her.

„Samsung dnes píše novou kapitolu v historii mobilních inovací a mění, co se u chytrých telefonů doposud považovalo za možné. Galaxy Fold je zástupcem zcela nové kategorie mobilních zařízení, která díky displeji Infinity Flex otevírá cestu dosud nevídaným možnostem,“ uvedl DJ Koh, prezident a generální ředitel divize IT & Mobile Communications společnosti Samsung Electronics.

„Galaxy Fold jsme vytvořili pro ty, kdo chtějí zažít, jaké možnosti dokáže nabídnout prémiové skládací zařízení, a kdo chtějí překročit omezení běžných chytrých telefonů,“ dodal. O dostupnosti a ceně zařízení však na tiskovce nepadlo ani slovo.

Přístroj má dva displeje – na vnější a vnitřní straně. Ten vnitřní není jenom ohebný, lze jej úplně přehnout. Galaxy Fold se otevírá hladce a přirozeně jako kniha a zavřít jej lze do zcela ploché a kompaktní podoby, což stvrdí uspokojivé zacvaknutí.

Při používání aplikací je možné rozbalením přístroje hladce přejít z menšího na větší displej. Uživatelé mohou navíc brouzdat po internetu, sledovat média, být ve spojení a plnit několik úkolů naráz, aniž by jim cokoli uniklo, protože mohou současně na větším displeji používat tři aktivní aplikace.

Skoro jako stolní počítač

Společnost Samsung telefon Galaxy Fold osadila vysoce výkonnou čipovou sadou AP nové generace a 12 GB operační paměti, nabízí tedy výkon blížící se osobním počítačům. Galaxy Fold je také po připojení k běžné nabíječce schopen nabíjet současně sám sebe a prostřednictvím technologie Wireless PowerShare také druhé zařízení, takže další nabíječku můžete nechat doma.

Důraz byl kladen také na kvalitu fotoaparátů. Díky šesti objektivům – třem vzadu, dvěma na vnitřní straně a jednomu na vnější – je jedno, jestli je telefon složený či rozložený. Fotit je s ním možné za všech okolností.

