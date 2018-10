Výsuvné mobily se vracejí. Jsou ale daleko chytřejší

Na přelomu tisíciletí představovaly mobily s vysouvací konstrukcí to nejlepší, co bylo možné zakoupit. Příchod chytrých telefonů to ale změnil – konstrukce moderních přístrojů je jasně daná, typická je hranatá konstrukce a velký dotykový displej. Společnost Xiaomi ale nyní vrací vysouvací konstrukci zase do hry.