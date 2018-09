mif, Novinky

Skladem budou mít obchodníci nové iPhony až příští sobotu. Očekává se, že o novinky bude přinejmenším stejně velký zájem jako u všech předchůdců, tedy že budou nové jablečné smartphony nedostatkovým zbožím.

Právě proto mohou fanoušci nakousnutého jablka využít možnost předobjednávky, aby se k přístroji dostali mezi prvními. Menší iPhone XS startuje na ceně 29 990 Kč, za což případní zájemci získají 64GB kapacitu paměti. Nejlepší 512GB verze ale už vyjde na 40 490 Kč.

Nové iPhony XS a XS Max

Apple iPhone XS

Verze XS Max je logicky ještě dražší, cenovky startují na 32 990 Kč a vyšplhat se mohou až na 43 490 Kč.

Podnik nicméně nabídne také odlehčenou verzi s 6,1palcovou obrazovkou, ceny se u iPhonu Xr budou pohybovat od 22 490 Kč do 26 990 Kč. Ten však přijde na pulty obchodů téměř o měsíc později, konkrétně 26. října.

Co umí nové iPhony?

Nové iPhony XS a XS Max vychází stejně jako model XR designově z loňského iPhonu X. Mají tedy takřka bezrámečkový displej, který zabírá co možná největší část čelní strany. Pouze v horní části je dotykový panel vyříznutý, aby bylo kam umístit čelní kameru a další senzory.

IPhony řady XS dostanou podporu pro strojové učení v reálném čase. To v praxi bude využito například pro nejrůznější hry v rozšířené realitě. V praxi by to mělo fungovat velmi jednoduše. Namíříte fotoaparát například na desku stolu a na displeji telefonu budete vidět virtuální předměty, které na ní budou ležet. Hrát tímto způsobem bude možné nejrůznější hry, a to i ve více lidech.

Video

Apple iPhone XR

Apple iPhone XR

Vylepšení se dočkaly také fotoaparáty, u obou novinek jsou momentky pořizovány ve spolupráci se systémem umělé inteligence. Díky tomu dovede jablečný smartphone například sám poznat, že fotí v protisvětle a složit snímek z několika expozic tak, aby vypadal co možná nejlépe a bylo v něm co nejvíce detailů. Na zadní straně je umístěna duální optika, přičemž každý senzor má rozlišení 12 megapixelů.

Navzdory veškerým vylepšením by měla výdrž baterie stoupnout v případě modelu XS o půl hodiny proti předchůdci, a u modelu XS Max dokonce až o hodinu a půl. Oba nové jablečné smartphony nabídnou vyšší odolnost než předchůdce, konkrétně splňují certifikaci IP68. V tomto případě to znamená, že mohou být ponořeny pod vodou až dva metry po dobu 30 minut.

Více se o nových iPhonech dozvíte v našem dřívějším článku. [celá zpráva]