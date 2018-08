ort, Novinky

Chytré telefony iPhone uměly doposud vždy pracovat pouze s jednou SIM kartou. To byl koneckonců také jeden z neduhů, který kritici přístrojům s logem nakousnutého jablka vytýkali.

Však také konkurenční smartphony s Androidem takovou vychytávku nabízejí již několik let. Praktické je použití dvou SIM karet především ve chvílích, kdy uživatelé mají služební i soukromé číslo a nechtějí používat dva různé přístroje.

To doposud u iPhonů možné nebylo, chystané přístroje by to však měly změnit, jak upozornil server WCCF Tech. Ten totiž analyzoval zdrojový kód nového operačního systému iOS 12 a právě v něm našel zmínky o dvou SIM kartách.

Tři nové iPhony



Apple se podle dřívějších zpráv chystá letos odhalit hned tři nové iPhony, zda dostanou podporu pro dvě SIM karty všechny novinky, není zatím zřejmé. Jasno by nicméně mělo být už v průběhu nadcházejícího měsíce, kdy by si měla další generace jablečných smartphonů odbýt premiéru.

Zleva: iPhone X, iPhone 8 Plus a iPhone 8

FOTO: archív výrobce

Je takřka jisté, že Apple letos ukáže dva následovníky osmiček. Ty buď ponesou písmenko S v názvu, nebo rovnou číslici devět. Více se toho zatím o nich neví.

Třetím odhaleným modelem by měla být další generace modelu iPhone SE. Právě ta budí v poslední době největší pozornost. Nový iPhone SE 2 by měl stále sázet na kompaktní rozměry, ale měl by se více podobat loňskému iPhonu X.

Více se o chystaných iPhonech dozvíte v našem dřívějším článku. [celá zpráva]