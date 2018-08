rim, Novinky

Note 10 je typickým zástupcem phabletů, nabízí totiž obrazovku s úhlopříčkou 6,95 palce. Ty nejmenší tablety přitom začínají na velikosti sedm palců.

Obrazovka nabízí rozlišení 1080 x 2220 pixelů, což by mělo na hry být tak akorát. Dotykový panel se navíc chlubí technologií AMOLED, díky čemuž by měl vynikat svým barevným podáním.

Právě kvůli použitému displeji není novinka žádný drobeček. Její rozměry jsou 177 x 85 x 7,7 mm a hmotnost činí 230 g.

Honor Note 10

FOTO: archív výrobce

Pracovní tempo udává čipset Kirin 970. Použita u něj bude technologie Turbo CPU, která by se měla starat o zvyšování výkonu procesoru během vytížení, například tedy při hraní her. Jak to bude fungovat v praxi, si však budeme muset počkat až na reálné testy.

V nejvyšší konfiguraci má přístroj k dispozici až 8 GB operační paměti a 128GB úložiště, právě v těchto dvou parametrech bude patřit k premiantům třídy. V prodeji se nicméně objeví také slabší verze, které budou mít 6 GB operační paměti a 64GB nebo 128GB úložný prostor.

Duální fotoaparát a stereofonní reproduktory

Ve výbavě Honoru Note 10 nechybí ani prémiový duální fotoaparát na zadní straně telefonu. Oba senzory spolupracují dohromady, jeden snímač se u smartphonu stará o zachycení barev, druhý pak o získání co nejvěrnějších detailů snímaného obrazu. Toho výrobce docílil tak, že použil monochromatický snímač. Když oba fotoaparáty spolupracují, dosahují o poznání lepších výsledků, než je tomu u obyčejných modelů.

Hlavní fotoaparáty na zadní straně mají rozlišení 16 a 24 megapixelů a jsou napojeny na objektivy se světelností f/1.8. Na zadní straně se mimochodem nachází také čtečka otisků prstů, potěší i přítomnost stereo reproduktorů.

Honor Note 10 je nicméně určen zatím výhradně pro čínský trh. Evropská verze by si měla odbýt premiéru až na veletrhu IFA, který se bude konat na konci srpna v sousedním Německu. Právě tehdy se dozvíme patrně také informace o pořizovací ceně jednotlivých verzí.