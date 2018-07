Není žádným tajemstvím, že vrcholní zaměstnanci Samsungu testují prakticky vždy ještě před oficiální premiérou. Zpravidla ale mají podepsány velmi pečlivě zpracované smlouvy, které prozrazení jakýchkoliv informací v předstihu přísně trestají.

Výjimkou pravděpodobně není ani DJ Koh, který si však tentokrát pozor nedal. Na akci Samsungu v čínském Wuhanu si totiž šéf mobilní divize v jednu chvíli vzal ještě nepředstavený telefon do ruky a začal na něm pracovat. Toho si všiml jeden pohotový novinář, který jej okamžitě vyfotil. Snímek pak během pár hodin doslova obletěl svět.

DJ Koh omylem ukázal Galaxy Note9

Na první pohled by se molo zdát, že jde o loňský model Galaxy Note8. Přiblížení snímku však ukazuje, že je čtečka otisků prstů umístěna nikoliv vedle fotoaparátu, ale pod ním. To má být hlavní konstrukční změna, kterou devítka přinese. Není tedy pochyb o tom, že na snímku je skutečně ještě nepředstavený model Galaxy Note9.

U osmičky totiž byla čtečka umístěna vedle fotoaparátu, a uživatelé si tak velmi často nechtěně omakávali objektiv, když chtěli telefon odemknout. Právě proto se má umístění u novinky změnit.

O samotném telefonu se toho však zatím bohužel moc neví. Podle dosavadních informací by devítka měla nabídnout v první řadě vyšší výkon, neboť bude vybavena novým čipsetem Exynos 9810.

Samsung zveřejnil také videopozvánku na tiskovou konferenci, která ukazuje, že se přístroj bude nabízet v nové zelenožluté barvě. Přesně v takových odstínech je totiž vyvedeno dotykové pero zveřejněné na videu níže.

Na všechny informace o chystané novince si nicméně budeme muset počkat až do 9. srpna, kdy se tisková konference společnosti Samsung koná.

Change is coming August 9th 2018. Can you keep up? #Unpacked pic.twitter.com/ToJkS28eXc