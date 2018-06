mif, Novinky

Před koncem roku, tedy v lukrativní vánoční sezóně, se bude snažit zaujmout novými modely celá řada předních výrobců. Už na konci srpna se například ukáže nový chytrý telefon od společnosti Samsung. Půjde o nástupce prémiového modelu Note8.

S příchodem nového školního roku se v sousedním Německu bude navíc konat největší evropský veletrh spotřební elektroniky IFA. A na něm zaručeně budou k vidění desítky dalších přístrojů.

Tři nové iPhony

V září si pak odbyde premiéru nový iPhone. Podle některých spekulací má Apple dokonce představit hned tři smartphony s logem nakousnutého jablka. Vedle nástupců aktuálně nabízených iPhonů 8 a 8 Plus by si měl totiž premiéru odbýt také menší iPhone X, půjde v podstatě o nástupce stále ještě populární verze SE.

Připomeňme, že iPhone X má bezrámečkový displej. Rámečky okolo dotykového panelu jsou totiž tak tenké, že to na první pohled vypadá, jako by tam nebyly žádné.

Apple iPhone X

Jde mimochodem o OLED panel, který vyniká především špičkovým barevným podáním. Stejnou technologii používají ty nejlepší televizory na trhu. Kvůli designu zmizelo ikonické domovské tlačítko z čelní strany, které se vždy nacházelo pod displejem. To přitom bylo už od první generace nedílnou součástí chytrých telefonů s logem nakousnutého jablka.

A právě podobnou evoluci by měl nyní prodělat také iPhone SE 2. Počítá se tedy s tím, že prakticky celou přední stranu bude zabírat velký bezrámečkový displej, který však bude v horní části jakoby vykousnut, aby bylo kam umístit fotoaparát.

O novinky tedy nebude v předvánočním období rozhodně nouze.

Na co dávat pozor?

A právě na tom mohou vydělat lidé, kteří pokukují po nějakém smartphonu již nyní. Aktuálně nabízené modely totiž zlevnily klidně o několik tisíc korun. Platí to samozřejmě pro modely, u nichž se cenovky pohybují nad hranicí 10 000 korun.

Zlevňovalo se nicméně také u levnějších přístrojů, v nichž se slevy pohybují v řádech stokorun. I zde je možné narazit na výjimky.

Při výběru telefonu je vhodné dávat pozor na několik kritérií. Vyplatí se sledovat hlavně kvalitu zpracování a použitých materiálů. Především levnější přístroje totiž mohou už po prvním pádu přestat fungovat.

Kromě rychlosti procesoru a ceny hrají významnou roli také rozměry. Pokud přístroj bude moc velký, nebude jeho obsluha pohodlná, zatímco u malých mobilů zase mohou nastat problémy se čtením drobného textu.

Myslet je vhodné také na to, že nižší cena se však automaticky nerovná nejlepší nabídka. V řadě případů totiž přístroje nemusejí být pro český trh určeny, což může přinést celou řadu problémů.

Samsung Galaxy Note8: špičkový výkon

Po výkonnostní stránce patří Note8 k tomu nejlepšímu, co je na pultech obchodů k dostání, přestože se prodává už od loňského podzimu. To je zásluha především osmijádrového procesoru, u kterého budou čtyři jádra taktována na 2,3 GHz a další čtyři na 1,7 GHz.

Samsung Galaxy Note8

Samsung Galaxy Note8

Důležité je nicméně to, že tento čip byl vyráběn pokročilou 10nm technologií, takže by měl být citelně výkonnější než podobně taktované procesory starší výroby. Do vínku dále tento stroj dostal 6 GB operační paměti, úložný prostor se pak chlubí kapacitou 64 GB a nechybí ani čtečka paměťových karet.

Zakřivený 6,3palcový displej nabízí rozlišení 2960 × 1440 obrazových bodů. Dotyková plocha tak plynule přechází z přední části na obě bočnice. Displej na stranách je stejně jako u modelu Galaxy S8 využit pro zobrazení času, notifikaci, ale také pro ovládání některých aplikací a funkcí.

Vylepšení se dočkala i zadní strana telefonu, konkrétně použitý fotoaparát. Jihokorejský elektronický gigant totiž vůbec poprvé vsadil na duální optiku. Ta se skládá ze dvou částí, z teleobjektivu s dvojnásobným optickým zoomem a rozlišením 12 Mpx a ze širokoúhlého objektivu. Ten je vybaven 12Mpx snímačem s Dual Pixel technologií a se světelností f/1.7.

Cena v dubnu: 18 500 Kč

18 500 Kč Cena v červnu: 15 900 Kč

Apple iPhone SE: nejdostupnější jablečný smartphone

Chytrý telefon iPhone SE je aktuálně nejdostupnějším modelem od společnosti Apple, láká na čtyřpalcovou obrazovku s rozlišením 1136 × 640 obrazových bodů. Vzhledem je novější verze SE prakticky k nerozeznání od stařičkého modelu 5S, který si odbyl premiéru už před několika roky.

Apple iPhone SE

Apple iPhone SE

Díky čtyřpalcové úhlopříčce se rozměry zařízení velmi zmenšily. Model s písmenky SE v názvu, což mimochodem znamená „Special Edition“ (speciální edice), tak logicky cílí na zákazníky požadující kompaktnější zařízení.

V útrobách kovového těla se nachází čip A9 s 64bitovou architekturou, který spolupracuje s koprocesorem M9.

Z další výbavy se sluší vyzdvihnout čtečku otisků prstů, integrovaný 4G/LTE modul pro příjem vysokorychlostního internetu, zabudovaný wi-fi adaptér s aktuálně nejrychlejším standardem 802.11ac či Bluetooth ve verzi 4.2. Nezapomnělo se ani na technologii NFC.

Letos by se měl ukázat nástupce s pořadovým číslem dva, právě proto cena tohoto modelu tak výrazně spadla.

Cena v dubnu: 10 500 Kč

10 500 Kč Cena v červnu: 6400 Kč

Huawei P10 a P10 Plus: převlečený fotoaparát

Chytré telefony Huawei P10 a P10 Plus si odbyly premiéru také v loňském roce, podobně jako například výše zmiňovaný Note8. Stále však patří k tomu nejlepšímu v nabídce tohoto čínského podniku.

Smartphone Huawei P10 a P10 Plus

Huawei P10

Model P10 je spíše fotoaparátem, který umí i telefonovat. Však se také na vývoji unikátní optické soustavy podílela společnost Leica, která je dobře známá snad každému fotografovi.

Smartphone je vyzbrojen duálním fotoaparátem na zadní straně. Jeden snímač se stará o zachycení barev, druhý pak o získání co nejvěrnějších detailů snímaného obrazu. Toho výrobce docílil tak, že použil monochromatický snímač. Když oba fotoaparáty spolupracují, dosahují o poznání lepších výsledků, než je tomu u obyčejných modelů.

Pracovní tempo u smartphonu P10 udává procesor Hisilicon Kirin 960 při frekvenci 2,0 GHz, což mimochodem platí pro všech osm jader. Do vínku dostal přístroj dále 4 GB operační paměti a 64GB úložný prostor. Sluší se také podotknout, že tento model disponuje 5,1palcovou obrazovkou s rozlišením 1920 x 1080 obrazových bodů.

Lepší displej je výsadou až druhého provedení zvaného P10 Plus. To se pochlubí 5,5palcovou obrazovkou s rozlišením 2560 x 1440 pixelů. Zájemci o jemnější obrazovku se navíc mohou těšit z ještě vyššího výkonu. Procesor je sice zcela stejný, avšak kapacita operační paměti narostla na 6 GB.

Cena v dubnu: 11 990 Kč (P10); 16 990 Kč (P10 Plus)

11 990 Kč (P10); 16 990 Kč (P10 Plus) Cena v červnu: 9600 Kč (P10); 13 500 Kč (P10 Plus)

LG V30: klame svým tělem

LG V30 doslova klame svým tělem. Má totiž relativně velký displej (šest palců), ale je přitom v praxi kompaktnější než starší model LG G6. Jen v rychlosti připomeňme, že ten měl úhlopříčku 5,7 palce.

Právě AMOLED displej je jedním z největších lákadel tohoto modelu. Je totiž velmi širokoúhlý, zakrývá prakticky celou čelní stranu. Rámečky jsou tedy velmi tenké a rohy dotykového panelu zaoblené. Pro úplnost dodejme, že rozlišení je 2880 × 1440 obrazových bodů.

LG V30

LG V30

Řada V se v minulosti chlubila integrací druhého displeje, na kterém se zobrazovaly všechny důležité informace.

Druhý panel bychom však hledali na zařízení marně. Místo něj výrobce vsadil na softwarové řešení – plovoucí panel, který se zobrazuje na hlavním displeji nad aplikacemi a uživatel jej může libovolně přesouvat podle libosti.

Velkým lákadlem tohoto modelu je také vysoký výkon. V útrobách LG V30 tepe Qualcomm Snapdragon 835, tedy aktuálně vůbec nejvýkonnější mobilní čipset, jaký může být v mobilním telefonu umístěn. Všech osm jader je u něj taktováno na 3 GHz. Přístroj má dále k dispozici 4 GB operační paměti a 64GB úložný prostor, nezapomnělo se ani na slot na paměťové karty. Vše pracuje pod operačním systémem Android.

Cena v dubnu: 14 000 Kč

14 000 Kč Cena v červnu: 12 400 Kč

HTC U Ultra: dva displeje

Chytrý telefon U Ultra je někdejší vlajková loď společnosti HTC, v současnosti se však již doprodává. Případní zájemci tak tento smartphone naleznou pouze v nabídkách několika málo obchodů. Výrazná sleva je nicméně velmi zajímavá.

HTC U Ultra

HTC U Ultra

Patrně největším lákadlem modelu U Ultra je integrace druhého displeje. Prakticky celou přední stranu zakrývá displej s úhlopříčkou 5,7 palce, který se chlubí rozlišením 2560 × 1440 obrazových bodů.

Horní okraj lemuje nicméně ještě druhý monitor. Jde v podstatě o malý tenký proužek s úhlopříčkou 2,05 palce a rozlišením 1040 x 160 pixelů. Jeho hlavním úkolem je nepřetržitě zobrazovat všechny důležité informace, jako je například aktuální čas, nesplněné úkoly, schůzky z kalendáře či zástupce zvolených aplikací a kontaktů.

Co se hardwarové výbavy týče, výkon je špičkový. Srdcem telefonu je čtyřjádrový procesor Snapdragon 821, jehož dvě jádra jsou taktována na 2,15 GHz a další dvě na 1,6 GHz. Do vínku dostal stroj dále 4 GB operační paměti. Na výběr bude z úložných prostorů o velikosti 64 a 128 GB – v obou případech se přitom počítá s podporou paměťových karet typu microSD.

Cena v dubnu: 11 000 Kč

11 000 Kč Cena v červnu: 7000 Kč

Honor 8 Pro: vystoupil z řady

Honor hrál na mobilním trhu tak trochu druhé housle, ty nejlepší a nejvýkonnější přístroje totiž byly nabízeny v rámci sesterské značky Huawei. Z tohoto zaběhlého modelu vystoupil až vylepšený model 8 Pro.

Honor 8 Pro

Honor 8 Pro

Ten je vybaven 5,7palcovým displejem s rozlišením 2560 x 1440 obrazových bodů. Srdcem telefonu je procesor Huawei Kirin 960, který se svým výkonem může měřit s těmi nejvýkonnějšími konkurenty na trhu. Čtyři jádra u něj pracují na frekvenci 2,4 GHz a další čtyři na 1,8 GHz.

Smartphone dostal dále do vínku 6 GB operační paměti a 64GB úložný prostor. Nechybí ani slot na paměťové karty, který je možné zároveň využít pro vložení druhé SIM karty. V takovém případě však již do přístroje nebude možné vložit zmiňovanou paměťovou kartu.

Honor 8 Pro je podobně jako Huawei P10 vyzbrojen duálním fotoaparátem na zadní straně. Jeden snímač se stará o zachycení barev, druhý pak o získání co nejvěrnějších detailů snímaného obrazu. Toho výrobce docílil tak, že použil monochromatický snímač. Když oba fotoaparáty spolupracují, dosahují o poznání lepších výsledků, než je tomu u obyčejných modelů.