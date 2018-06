Nokia vydává nové smartphony jako o život. Letos jich ukázala už sedm

Společnost HMD Global, která vyrábí přístroje značky Nokia, vydává nové modely jako o život. Je to sotva pár dní, co se rok přehoupnul do své druhé půlky a značka Nokia už má na kontě sedm nových smartphonů. Takto zběsilé tempo nemají ani daleko větší mobilní značky.