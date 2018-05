mif, Novinky

Předplacené karty s označením GO se do nabídky O 2 vrátí s příchodem června. „GO karta má jako značka v naší cílové skupině stále perfektní znalost a sami zákazníci si ji v inovované verzi vybrali z řady návrhů,“ popsala ředitelka mobilního segmentu v O 2 Silvia Cieslarová.

„Ne však kvůli nostalgii, ale proto, že vyjadřuje dynamiku, radost, volnost a důvěru. A takovou chce být i značka GO," zdůraznila Cieslarová.

Dvě různé varianty



GO karty budou nabízeny ve dvou různých variantách, které se budou lišit podle nabízených benefitů. Karta GO zdarma nabídne při měsíčním dobití 300 korun neomezené volání do sítě O 2 a také na pevné linky a k tomu navíc 50 MB dat měsíčně.

Karta GO neomezeně pak za 20 korun na den umožní neomezené volání do všech sítí a připojení k internetu pro zprávy a chat. „Díky výhodám obou karet mohou zákazníci volat za velmi nízké sazby za minutu,“ prohlásila ředitelka mobilního segmentu v O 2 .

„S voláním do sítě O 2 zdarma je průměrná minutová sazba do jakékoli sítě 1,20 koruny, u tarifu GO neomezeně dokonce 0,90 koruny. Čím více předplacené karty zákazníci používají, tím nižší mají reálnou sazbu," uzavřela Cieslarová.