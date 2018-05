ort, Novinky

HTC vsadilo na speciální dotykovou konstrukci už u předchozího modelu, tentokrát je však celá „mačkací“ technologie vylepšena a přichází v druhé generaci. Nově tak na těle přístroje nenaleznete žádné mechanické tlačítko.

Funkci tlačítek převzala vyznačená místa na obvodovém rámu, citlivém na tlak. Podle výrobce je díky tomu ovládání smartphonu spolehlivější a konstrukce telefonu ještě pevnější. Telefon lze totiž ovládat klidně i v rukavicích, což přijde vhod především v zimě.

HTC U12+

FOTO: archív výrobce

HTC U12+

FOTO: archív výrobce

Technologie zvaná Edge Sense pozná nejen krátký a dlouhý stisk, ale také poklep na bok zařízení i způsob držení. Díky tomu HTC U12+ neotáčí obraz při čtení v posteli a nezhasíná displej, ani když uběhne nastavený čas.

V základním nastavení je krátký stisk vyhrazen spuštění fotoaparátu a následnému pořízení fotografie, dlouhý stisk umožňuje spuštění funkce Google Assistent, poklepání na bok zařízení přiblíží grafické rozhraní palci uživatele bez ohledu na to, v jaké ruce uživatel telefon drží. Sílu stisku i to, co jednotlivá gesta spustí, lze individuálně upravit.

Pohled do útrob smartphonu

HTC U12+ staví na šestipalcovém displeji s poměrem stran 18 : 9 a rozlišením 1440 x 2880 pixelů. Displej je tedy protáhlý a zabírá velkou část přední plochy. Velmi zajímavá je také zadní strana, která je skleněná. U modré varianty je místy průsvitná a odhaluje tak vnitřní komponenty. Pro konzervativnější uživatele bude k dispozici ještě černá a červená varianta.

Model HTC U12+ staví na čipsetu Qualcomm Snapdragon 845, který patří k těm nejvýkonnějším na trhu. Do vínku dostal přístroj dále 6 GB operační paměti a 64GB úložný prostor.

Duální fotoaparát

Hlavní fotoaparát s optickou a elektronickou stabilizací se pyšní 12MPx UltraPixel4 snímačem, kterému sekunduje 16MPx snímač sloužící pro efektní bokeh, tedy rozmazání pozadí za foceným objektem, a dvojnásobný optický zoom. Dvě čočky se nacházejí i na čelní straně, což umožňuje využít bokeh efekt také na snímcích z předního 8MPx selfie fotoaparátu.

Hlavní fotoaparát se navíc pochlubí integrovanou stabilizací, která přijde vhod nejvíce při natáčení videí v rozlišní 4K při 60 snímcích za sekundu. Samozřejmostí jsou i stereofonní reproduktory, na které výrobce láká prakticky u všech svých vrcholných modelů již několik let.

S dostupností modelu HTC U12+ se počítá ještě před letními prázdninami. Cena novinky byla stanovena na 21 995 Kč.

HTC U12+

FOTO: archív výrobce

HTC U12+

FOTO: archív výrobce