Novinku pohání čtyřjádrový procesor MediaTek a 1 GB RAM, které napájí 2150 mAh vyměnitelná baterie. Nabídne 4G konektivitu, úsporný 4,5“ IPS dotykový displej. 8GB úložiště rozšiřitelné o microSD karty nebo 5MPx hlavní fotoaparát.

Nokia 1 je vybavena čistým operačním systémem Android Oreo v Go edici, která je optimalizovaná právě pro zařízení s 1 GB operační paměti a méně. Přizpůsobené jsou také nové aplikace navržené tak, aby fungovaly rychle a plynule s co nejmenší náročností na data a úložný prostor.

Rodina nových telefonů od Nokie. Model s číslovkou jedna je úplně vlevo.

FOTO: archív výrobce

Více úložného prostoru



Díky absenci zbytečného softwaru a méně náročným předinstalovaným aplikacím mimochodem nabídne Nokia 1 se systémem Android Oreo ihned po vybalení 2x více úložného prostoru, než by tomu bylo s jeho předchozí verzí Android Nougat. Samozřejmostí jsou také pravidelné bezpečnostní aktualizace včetně Google Play Protect, které udržují zařízení stále aktuální a bezpečné.

Výrobce primárně doufá, že tento model ocení začínající uživatelé. Ačkoli novinka hodlá zaujmout nízkou cenou, s níž je spojen i méně výkonný hardware, díky zmíněnému systému by měla fungovat rychle a plynule a nabídne i plný přístup do aplikačního obchodu Google Play se všemi oblíbenými aplikacemi jako WhatsApp, Facebook či Instagram. Speciálně označené jsou pak aplikace přímo určené a uzpůsobené pro zmíněnou Go edici operačního systému.

Výměnné kryty a široký výběr barev

Nokia 1 zákazníky láká také na výměnné kryty a široké spektrum barevných provedení. V tuzemských obchodech se prodává za výrobcem doporučenou baťovskou cenu 2499 Kč.

Tento měsíc šly do prodeje také další přístroje od tohoto výrobce. Modely Nokia 6 a 7 Plus však cílí spíše na náročnější uživatele. [celá zpráva]

Nokia 7 Plus

Nokia 6

