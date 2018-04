ort, Novinky

Prvními vlaštovkami, které přicházejí symbolicky společně s jarem, jsou modely Nokia 6 a Nokia 7 Plus. Obě tyto novinky cílí spíše na náročnější uživatele. Stejně jako v minulosti platí, že čím vyšší číslo, tím lepší výbava a výkon.

Šestku tak pohání procesor Qualcomm Snapdragon 630, přičemž se počítá se dvěma konfiguracemi. První nabídne 3 GB operační paměti a 32GB úložiště, druhá pak bude disponovat 4 GB operační paměti a 64GB úložištěm.

Nokia 7 Plus

FOTO: archív výrobce

Nokia 7 Plus sází na procesor Qualcomm Snapdragon 660, který by měl nabídnout o něco vyšší výkon než čip použitý v šestce. U sedmičky se sluší vyzdvihnout především fotoaparáty. Na zadní straně se ukrývá duální optika od Zeissu, která kombinuje citlivý širokoúhlý 12MP primární fotoaparát určený po zhoršené světelné podmínky a sekundární 13MP fotoaparát s dvojnásobným optickým zoomem.

Cena modelu Nokia 6 byla stanovena na baťovských 6999 Kč. Za verzi 7 Plus pak případní zájemci zaplatí bez koruny rovných 10 000 Kč.

Čeká se na další dva smartphony

Na pulty obchodů by měly v letošním roce přijít ještě další dva smartphony, které se ukázaly na veletrhu MWC ve španělské Barceloně. U nich však zatím ještě cena ještě nebyla oznámena a to samé platí také o dostupnosti.

V první řadě je řeč o vrcholném modelu Nokia 8 Sirocco, který zaujme precizním zpracováním a elegantním designem. Zahnutou skleněnou povrchovou úpravu telefonu doplňuje dvoumilimetrový rámeček z nerezové oceli, který byl dvakrát broušen diamantovým kotoučem.

Video

Nokia 8 Sirocco

Zdroj: Václav Toman, Novinky.cz

Použitá ocel je mimochodem podle výrobce dvaapůlkrát silnější než hliníková slitina řady 6000 používaná u ostatních prémiových telefonů Nokia. Model Nokia 8 Sirocco je osazen 5,5 palcovým pOLED edge-to-edge displejem s 2K rozlišením.

Co možná nejnižší cenou bude lákat Nokia 1, která má představovat jakýsi můstek mezi smartphony a jednoduššími modely, které nejsou vybaveny operačním systémem. Používá k tomu speciální „okleštěný“ operační systém Google Android Go postavený na jádru nejnovějšího plnohodnotného systému Oreo.

Rodina nových telefonů od Nokie. Model s číslovkou jedna je úplně vlevo.

FOTO: archív výrobce

Výrobce primárně doufá, že tento model ocení začínající uživatelé. Ačkoli tak novinka hodlá zaujmout nízkou cenou, s níž je spojen i méně výkonný hardware, díky zmíněnému systému by měla fungovat rychle a plynule a nabídne i plný přístup do aplikačního obchodu Google Play se všemi oblíbenými aplikacemi jako WhatsApp, Facebook či Instagram. Speciálně označené jsou pak aplikace přímo určené a uzpůsobené pro zmíněnou Go edici operačního systému.

Nokia 1 zákazníky láká také na výměnné kryty a široké spektrum barevných provedení. Hardwarová výbava bude nicméně skutečně velmi skromná, výrobce například počítá pouze s 1 GB operační paměti. Jak jsme ale mohli na veletrhu vyzkoušet, chod telefonu je díky použité platformě poměrně svižný.

Na veletrhu MWC 2018 podnik ukázal kromě chytrých telefonů také další reinkarnovaný model – Nokii 8110. Ta odkazuje na stejnojmenného předchůdce s ikonickou vysouvací konstrukcí, který se těšil před lety velké popularitě. [celá zpráva]

Video

Nokia 8110 4G

Zdroj: Václav Toman, Novinky.cz