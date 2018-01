O tom, že se nejlepší telefony Samsungu objeví právě na MWC, informovali zástupci jihokorejského elektronického gigantu už na veletrhu CES v americkém Las Vegas. [celá zpráva]

Tehdy ještě ale nikdo nevěděl, kdy oficiální premiéra proběhne. Nyní je již zřejmé, že se tak stane v neděli 25. února, tedy vpředvečer samotného veletrhu MWC, jež se mimochodem bude tradičně konat ve španělské Barceloně.

From 02.25.2018. #Unpacked will change how you experience everything. pic.twitter.com/llrGt0Q6gF