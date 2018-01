Původní Nokia 3310 si odbyla premiéru už v roce 2000. Do prodeje se dostala v září, tedy v naprosto ideální dobu, na začátku předvánoční nákupní horečky. A sluší se připomenout, že horečka v případě tohoto modelu pokračovala i v následujících letech.

I díky tomu si tento dnes již legendární přístroj koupilo rekordních 136 miliónů lidí. Jde o jeden z nejúspěšnějších telefonů značky Nokia za celou její historii, alespoň co se celkových prodejů týče.

Původní Nokia 3310 z roku 2000

FOTO: archív výrobce

Dramatická změna vzhledu



To byl patrně jeden z důvodů, proč v minulém roce přišla společnost HMD Global s reinkarnovaným modelem. Sluší se nicméně připomenout, že u něj na legendární novinku odkazovalo snad jen jméno. Tytam jsou ostře řezané linie, nahradily je zaoblené linky a celkově velmi úzká konstrukce. Popravdě nebýt tradičního bílého rámečku, který obklopuje displej a plynule přechází až do oblasti tlačítek, k legendě by novinku přirovnal patrně jen málokdo.

Nová Nokia 3310 nicméně zachovává tradiční konstrukci. Zhruba půlku těla tak zabírá displej a druhou pak klasická tlačítková klávesnice.

Novodobá Nokia 3310 (2017)

FOTO: archív výrobce

Uvnitř přístroje se událo také mnoho změn. Alespoň v rychlosti připomeňme, že předchůdce měl 1,5palcový displej s rozlišením 84 x 84 obrazových bodů. A byl vcelku pochopitelně černobílý. Novinka je již barevná, je větší (2,4 palce) a navíc má i vyšší rozlišení – 240 x 320 pixelů.

Tím přehled vylepšení pochopitelně nekončí. Na zadní straně přibyl fotoaparát s rozlišením 2 MPx, který dokáže i natáčet videa. Přístroj je navíc možné snadno připojit k počítači prostřednictvím dodávaného USB kabelu. Poslouží také jako multimediální přehrávač, především hudbu je možné uložit na paměťovou kartu.

Novodobá Nokia 3310 (2017)

FOTO: archív výrobce

Příznivá cena?



Na jakých hardwarových součástkách bude stavět vylepšená verze, která se objeví v letošním roce, zatím není jasné. Vzhled by měl být nicméně stejný jako u loňského modelu, tím hlavním vylepšením má být totiž integrace LTE modemu pro příjem rychlého internetu.

Jak moc se plánované vylepšení promítne do pořizovací ceny, není zatím jasné. Lze nicméně předpokládat, že se výrobce bude snažit zachovat stejně příznivou cenovku jako v případě loňského modelu – ten se nabízel za méně než 1500 Kč.