"Na této problematice pracujeme, může mít různé podoby," řekl ministr v nedělním rozhovoru pro televizi RTL a deník Le Figaro. "Možná budou zapotřebí pro vzdělávací účely, pro nouzové situace, ale mobilní telefony musejí být omezeny," prohlásil Blanquer. Opatření sliboval v předvolební kampani francouzský prezident Emmanuel Macron.

Za "pohromu" považuje používání mobilních telefonů ve škole mnoho učitelů. Podle studie výzkumné agentury Credoc mělo v roce 2015 chytrý mobil více než osm z deseti mladistvých; ještě v roce 2011 to bylo jen 20 procent. Mobily přitom bývají stále častěji vybaveny i děti na základních školách, protože rodiče s nimi chtějí být v kontaktu.

Zavádění zákazu mobilů na školách patrně nebude jednoduché. Školský zákon už zakazuje používání mobilních telefonů na základních i středních školách během vyučování. I samotné učitelské odbory však mají pochybnosti o tom, zda by měly být telefony zakázány i o přestávkách, například s ohledem na rodiče. Zákaz by narážel i na praktická omezení, neboť zaměstnanci škol by patrně museli prohledávat brašny školáků.

Blanquer už minulý týden přišel s jiným dosti rázným nařízením: děti na prvním stupni francouzských základních škol budou psát každý den povinně diktáty. Jedna srovnávací studie krátce před tím ukázala, že francouzské děti mají v porovnání s vrstevníky ve světě nízkou úroveň čtenářské gramotnosti.