Americký počítačový gigant své plány na nové zařízení odhalil v patentové přihlášce, ve které je popsaná speciální verze iPhonu s ohebným displejem.

„Jde o elektronické zařízení, které bude disponovat flexibilní částí umožňující snadné složení. Zařízení může mít flexibilní displej, jehož součástí bude ohebná část. Ta bude umožňovat displeji se ohnout kolem osy ohýbání v úhlu 180° až do složeného stavu,“ píše se v patentové přihlášce.

Zařízení může být otevřeno jako kniha.

Dále zástupci společnosti Apple uvedli, že zařízení zároveň může být otevřeno podobně jako kniha.

Tento popis bohatě stačí k tomu, aby se naplno rozjely spekulace o tom, jak by novinka mohla fungovat. V podstatě by šlo o poměrně kompaktní iPhone, který by se však v případě potřeby rozložil a proměnil se tak v tablet s větší úhlopříčkou displeje.

Americký softwarový gigant nicméně funkčnost samotného zařízení nekomentoval. Jisté tedy není ani to, kdy by se novinka eventuálně mohla objevit na pultech obchodů. To ale není zas tak překvapivé, neboť zástupci společnosti Apple se za žádných okolností nevyjadřují k ještě nevydaným zařízením.

Skládací smartphony chystají i další výrobci

Apple není jedinou společností, která s flexibilními displeji a skládacími zařízeními koketuje. Již několik let se spekuluje o tom, že podobný přístroj chystá také konkurenční Samsung. Ten by ho měl dokonce podle neoficiálních informací ukázat už zkraje nadcházejícího roku – v lednu na veletrhu CES, který se bude konat tradičně v americkém Las Vegas.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Skládací mobil od Samsungu dokáže nahradit i tablet

Zdroj: archív výrobce

A podle zveřejněného konceptu, který je vidět na videu výše, se máme skutečně na co těšit. Jak už bylo uvedeno výše, půjde o křížence mezi chytrým telefonem a počítačovým tabletem. Když tablet nepoužíváte, jednoduše jej složíte, aby se mohl snáze přenášet. Zároveň jej můžete díky druhému displeji používat také jako chytrý telefon.

Sluší se připomenout, že Samsung koketuje se zakřivenými displeji již delší dobu – mají jej právě zmiňované modely Galaxy S8 a S8+. Konstrukci, kterou by bylo možné ohýbat, ale jihokorejský elektronický gigant zatím neukázal. Změnit by se to ale mělo právě na veletrhu CES.

Jak se nedávno ukázalo, podobné zařízení chystá také Huawei. Ani tento podnik však zatím žádné oficiální informace neprozradil. [celá zpráva]

Video

Samsung Galaxy S8 a S8+

Zdroj: archív výrobce