Na kvalitu konstrukce iPhonu X si stěžovalo již několik čerstvých majitelů, ale zároveň i někteří zahraniční recenzenti – i těm se totiž podařilo přístroj během testů rozbít. Stačilo přitom, aby novinka pouze jednou nešikovně upadla.

Skleněné přední i zadní strany nabízí i celá řada konkurenčních smartphonů, zatím žádný z přístrojů však nebyl tak náchylný na rozbití jako nejlepší model s logem nakousnutého jablka.

Guess that settles my decision between iPhone or Android upgrade this year. I'm not paying $1000 for broken glass. https://t.co/IjexiaK9dc

Spent all my savings on the new #iPhoneX and it's already broken. My life is all completely ruined now. pic.twitter.com/JloYEehZB2