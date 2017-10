IPhone X, který je oslavou desátého výročí existence chytrých telefonů s logem nakousnutého jablka, se začal nabízet v pátek přesně v 9.01 středoevropského času.

Všichni zájemci, kteří si přístroj předobjednali, nicméně nový jablečný smartphone dostanou nejdříve tento týden v pátek. Právě tehdy se iPhone X oficiálně objeví na pultech obchodů – jednotliví prodejci jej tedy budou mít skladem.

Apple iPhone X

FOTO: archív výrobce

Vstup tohoto klíčového modelu na trh byl všemi velmi sledován, neboť iPhony 8 a 8 Plus, které se začaly prodávat jen o pár týdnů dříve, žádný velký úspěch neslavily. Analytici tehdy tvrdili, že je to tím, že celá řada uživatelů čeká právě na nové iksko.

To nyní potvrdil i samotný Apple, když se pochlubil rekordními předobjednávkami. Kolik lidí si přesně iPhone X objednalo, však není stále jasné. S ohledem na úspěchy z minulých let lze nicméně odhadovat, že objednávky se budou šplhat do miliónových cifer.

Apple iPhone X

FOTO: archív výrobce

Vše tedy nasvědčuje tomu, že iPhonů X bude v obchodech nedostatek, na což upozorňovali analytici již dříve. Poptávka by měla převyšovat nabídku minimálně několik prvních týdnů. Spíše se však očekává, že tento jablečný smartphone bude nedostatkovým zbožím až do Vánoc.

A to navzdory tomu, že jeho cenovka byla nastavena poměrně ambiciózně. Vyšší částku totiž zatím americký počítačový gigant za chytrý telefon nikdy nepožadoval.

Základní model nabídne 64GB paměť a bude se v tuzemských obchodech podle oficiálních informací Applu nabízet za 29 990 Kč. Provedení s 256GB pamětí však bude citelně dražší. Případní zájemci za něj zaplatí 34 490 Kč.

Apple iPhone X

FOTO: archív výrobce