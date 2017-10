Nebezpečné iPhony, u kterých se nafoukla, a podle některých zahraničních médií dokonce explodovala baterie, se objevily na Tchaj-wanu a v Japonsku.

Na Tchajwanu si přístroj zakoupila žena, která jej podle vlastních slov nabíjela pouze originální nabíječkou. Přesto se přístroj už po pouhých pěti dnech nafoukl tak, že jej nebylo možné používat. Vadná baterie totiž vytlačila displej dopředu a celá konstrukce v podstatě pukla.

Prakticky stejný scénář má i příběh z Japonska. Tamní uživatel však iPhone 8 Plus ještě ani nestačil vybalit z krabice a nabíjet a už se začal nafukovat.

Takto vypadá jeden z poničených přístrojů.

Apple se zatím k aféře týkající se baterií v nejnovějším jablečném smarpthonu nevyjádřil. Podle serveru Mac Rumors však již americký počítačový gigant zahájil vyšetřování. Na jeho závěry si však budeme muset ještě nějakou dobu počkat.

Historicky to není poprvé, co Apple řeší problémy s bateriemi. Loni si například lidé stěžovali na přehřívající se akumulátory v iPhonech 6S, a to i přesto, že se tento model začal prodávat už o rok dříve. [celá zpráva]

Zástupci amerického počítačového gigantu nakonec přiznali, že baterie v přístrojích jsou skutečně vadné, šlo však pouze o modely vyrobené mezi zářím a říjnem loňského roku. U těchto modelů je americký počítačový gigant zdarma lidem měnil za jiné.

Nebezpečné baterie měla i konkurence



Své o vadných bateriích vědí také další výrobci. Loni například společnost Samsung uvedla na trh na přelomu srpna a září s velkou parádou smartphone Galaxy Note 7. Jen nedlouho poté však musely být prodeje ukončeny. U sedmičky se totiž začaly projevovat vady napevno zabudovaného akumulátoru. Baterie se přehřívaly a v několika desítkách případů začaly hořet. Někteří uživatelé dokonce hovoří přímo o explozích.

Jihokorejský elektronický gigant se proto odhodlal k radikálnímu kroku a přístroje stáhl z trhu. Samsung přesto nechtěl sedmičku pohřbít. Zkraje října se tak na pulty obchodů tyto modely opět dostaly. Tentokrát však s novými bateriemi, které již neměly žádné defekty obsahovat.

Bohužel se však ukázalo, že to není pravda. Přístroje se opět přehřívaly, v některých případech začaly i hořet. Sen o vážném konkurentovi pro iPhone 7 a 7 Plus se rozplynul. Zástupci jihokorejského elektronického gigantu byli nuceni ukončit prodej i výrobu. [celá zpráva]

Podle výzkumníků ze společnosti Instrumental totiž za výbuchy nemohly samotné baterie, ale jejich agresivní design a málo prostoru v samotném telefonu. [celá zpráva]

BEZ KOMENTÁŘE: Samsung Galaxy Note 7

