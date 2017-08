Galaxy Note8 se prodává podle Zboží.cz v tuzemských obchodech od 25 950 Kč. Nejnižší cena by nicméně neměla být tentokrát tím jediným, podle čeho se budou uživatelé orientovat. U vybraných prodejců totiž zákazníci získají k předobjednávce nové vlajkové lodi zároveň dokovací stanici Samsung DeX.

Ta samostatně stojí více než tři tisíce korun, díky ní dokáže chytrý telefon fungovat po připojení monitoru jako klasický stolní počítač. Připlatit si za telefon pár stokorun a díky tomu získat dokovací stanici se tedy rozhodně vyplatí.

Samsung Galaxy Note8

FOTO: Brendan Mcdermid, Reuters

I když se částka blížící se pomyslné hranici 26 000 Kč může zdát příliš vysoká, s ohledem na nabízenou výbavu je odpovídající. Po výkonnostní stránce totiž patří Note8 k tomu nejlepšímu, co je na pultech obchodů k dostání. To je zásluha především osmijádrového procesoru, u kterého budou čtyři jádra taktována na 2,3 GHz a další čtyři na 1,7 GHz. Důležité je nicméně to, že tento čip byl vyráběn pokročilou 10nm technologií, takže by měl být citelně výkonnější než podobně taktované procesory starší výroby.

Do vínku dále tento stroj dostal 6 GB operační paměti, úložný prostor se pak chlubí kapacitou 64 GB a nechybí ani čtečka paměťových karet. 6,3palcový displej je zakřivený a nabízí rozlišení 2960 × 1440 obrazových bodů.

Dotyková plocha tak plynule přechází z přední části na obě bočnice. Displej na stranách je stejně jako u modelu Galaxy S8 využit pro zobrazení času, notifikaci, ale také pro ovládání některých aplikací a funkcí.

Přístroj se bude nabízet v černé a zlaté barvě.

FOTO: archív výrobce

Vylepšení se dočkala i zadní strana telefonu, konkrétně použitý fotoaparát. Jihokorejský elektronický gigant totiž vůbec poprvé vsadil na duální optiku. Ta se skládá ze dvou částí, teleobjektivu s dvojnásobným optickým zoomem a rozlišením 12 Mpx a širokoúhlého objektivu. Ten je vybaven 12Mpx snímačem s Dual Pixel technologií a se světelností f/1.7.

Novinka láká také na certifikaci IP68, tedy na zvýšenou odolnost proti vodě a prachu. Výrobci se ji podařilo do těla zařízení dostat, aniž by nějak narušil líbivý vzhled. Phablet díky tomu může být ponořen do hloubky 1,5 metru po dobu 30 minut.

Více se o novém smartphonu Galaxy Note8 dozvíte v našem dřívějším článku. [celá zpráva]

Novinka láká na duální fotoaparát.

FOTO: Brendan Mcdermid, Reuters