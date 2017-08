Nákup přenosné elektroniky pro prvňáčky rodiče nejčastěji platí z vlastních úspor v hotovosti a více než dvě třetiny z nich za něj utratí do pěti tisíc korun. Devět z deseti oslovených rodičů bude se svými potomky mluvit o hodnotě takto utracených peněz.

Hlavním důvodem, který motivuje rodiče k pořízení mobilního zařízení, je touha zůstat s dítětem v kontaktu (79 procent). Čtvrtina rodičů ale také pořizuje dětem elektronická zařízení s cílem udělat jim radost a pětina je chce takto podpořit v jejich vzdělávání.

Pro vzdělání i na hry

Tři čtvrtiny rodičů plánují, že na mobilních přístrojích budou jejich děti využívat různé aplikace. V první pětce se v sestupném pořadí umístily aplikace pro vzdělávání, hry, pořizování či prohlížení fotografií a videí, poslech hudby a čtení knih.

„Zjistili jsme, že už nejmenší školáci vlastní pokročilé mobilní přístroje s aplikacemi. To ukazuje, že s nástupem do první třídy je řada dětí digitálně gramotná a že virtuální prostředí jim je blízké. Do budoucna lze proto očekávat, že strmě poroste počet uživatelů digitálních služeb, včetně těch bankovních," uvedl Dalibor Šajar, který je v Monetě odpovědný za digitální bankovnictví.

Většina rodičů zaplatí za přenosnou elektroniku v hotovosti (67 procent), případně debetní (31 procent) nebo kreditní kartou (15 procent). Nejčastěji rodiče kupují mobilní přístroje v internetových obchodech. Některé děti obdrží mobilní zařízení po někom z rodičů či od sourozenců, takových případů je 17 procent. Do bazaru zamíří jen šest procent rodičů.