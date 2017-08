Jedna ruka na volantu, druhá drží mobilní telefon u ucha nebo na něm za jízdy vyťukává zprávu. Situace, kterou zákon zakazuje, přesto se s ní můžeme denně potkat na silnicích. „Ve státě New York mezi lety 2011 a 2015 zahynulo dvanáct lidí a 2784 bylo zraněno při nehodách, kde svoji roli hrál mobilní telefon,“ citují stránky apnews.com.

Právě v New Yorku se rozhodli zakročit novým vynálezem, přezdívaným textalyzer, což můžeme přeložit jako detektor psaní textových zpráv. Vyvíjí ho izraelská společnost Cellebrite, připraven by měl být během pár měsíců.

Policista mobil „napíchne“

Stát New York v čele s guvernérem Andrewem Cuomem momentálně zvažuje jeho zavedení. Fungovat má následovně: policista si vyžádá mobilní telefon řidiče, připojí k němu přístroj a ten mu během minuty ukáže, zda dotyčný například před vážnou dopravní nehodou nepsal zprávy, e-maily nebo si neprohlížel internetové stránky.

Otazník zatím visí nad tím, jak bude přístroj přesný a jak si poradí s moderními vychytávkami chytrých telefonů. Celá řada přístrojů totiž dovoluje psát SMS zprávy bez toho, aniž byste vzali přístroj do ruky – jednoduše je nadiktujete hlasovému asistentovi. Stejným způsobem je možné vyhledávat také informace na webových stránkách.

A v takovém případě by pokuta řidiči hrozit neměla. Je to totiž stejné, jako když při řízení telefonujete pomocí handsfree systému. Zda bude přístroj schopný rozpoznat, jakým způsobem bylo s chytrým telefonem pracováno, zatím není jasné.

Obsah zprávy se nikdo nedozví



Jisté je nicméně to, že se policista – ani nikdo jiný – nedozví, co řidič ve zprávě psal nebo jaké stránky si prohlížel, jen to, zda s mobilním telefonem při řízení nějak manipuloval. „Dechová zkouška policistovi také neřekne, v jakém podniku se člověk napil nebo zda si dal vodku nebo Jacka Danielse,“ vysvětluje Ben Lieberman, obyvatel státu New York, jenž se na vývoji přístroje také podílel.

Lieberman patří mezi největší propagátory vynálezu. Sám totiž přišel při automobilové nehodě, kdy řidič psal na telefonu textové zprávy, o 19letého syna.