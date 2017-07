Podvodníci, kteří wangiri (nebo také „one ring and cut“) scénář organizují, ho realizují prostřednictvím alternativního či IP operátora, jimž je ukraden číselný rozsah. Zákazník, který volá zpět například do Alžíru, hovor do těchto zemí nikdy neuskuteční, protože je přesměrován. Podvodník následně profituje z propojovacích poplatků. Dopátrat se původce je v těchto případech téměř nemožné.