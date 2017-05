ČTÚ žádosti vyhodnotí z hlediska splnění všech stanovených podmínek účasti ve výběrovém řízení. Potvrzení zájemcům, kteří podmínky splní, bude vydáno příští pátek. Úspěšní zájemci budou následně pozváni do aukční fáze a dozvědí se termín školení a realizace zkušební aukce. Ta se uskuteční v první červnové dekádě. Zahájení ostré aukční fáze ČTÚ předpokládá v úterý 13. června 2017.

Souhrnná vyvolávací cena je 145 miliónů korun, dražit se bude pět bloků po 40 MHz. V aukci budou moci současní operátoři, tedy O2, T-Mobile a Vodafone, dražit maximálně jeden blok o velikosti 40 MHz.

Podmínky aukce otevírají prostor případnému novému zájemci o poskytování vysokorychlostního internetu, pro kterého by bylo vyhrazeno pásmo dvojnásobné šíře, tedy 80 MHz.

Přenosové rychlosti v řádu jednotek Gbit/s



Pásmo 3,7 GHz vymezené kmitočty 3600 MHz až 3800 MHz v současnosti není využívané. Návrh počítá s tím, že do pěti let od spuštění bude pokryto těmito rychlými sítěmi 40 procent malých obcí, respektive 45 procent středně velkých obcí do 10 000 obyvatel.

Původně chtěl regulátor aukci vypsat loni v prvním pololetí. Proti původnímu záměru ČTÚ zvýšil souhrnnou cenu pěti bloků dohromady o 60 miliónů korun.

Sítě 5G slibují přenosové rychlosti v řádu jednotek Gbit/s, což je výrazně více, než dokáže nyní využívané LTE. V současnosti ale ještě neexistuje mezinárodně přijatý standard pro jejich parametry a koncová zařízení. S jeho přijetím se počítá v roce 2018 nebo 2019. První komerční sítě operátoři oznámili na rok 2020.