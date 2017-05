Už od Vánoc bylo víceméně jasné, že v první polovině letošního roku budou představeny nové vlajkové lodi s pořadovým číslem osm.

Ani to překvapivě dobré prodeje obou sedmiček nijak dramaticky nebrzdilo. Podle analytiků se totiž jen za první čtvrtletí letošního roku prodalo na 7,2 miliónu kusů Galaxy S7 a S7 edge. Dobrým prodejům dozajista nahrává v první řadě příznivá cena, která je o několik tisíc nižší, než když si přístroje odbyly premiéru.

Zleva: Samsung Galaxy S7 edge a Galaxy S7

FOTO: Albert Gea, Reuters

Podle Zboží.cz lze aktuálně menší sedmičku zakoupit od 11 589 Kč, za větší provedení S7 edge se zakřiveným displejem pak případní zájemci zaplatí 13 900 Kč. Mimochodem aktuální vlajkové lodi s pořadovým číslem osm vyjdou citelně dráž, ceny se u nich pohybují nad hranicí 20 000 Kč.

Sedmičky mají výkonu na rozdávání

Menší model od Samsungu, Galaxy S7, je vybaven 5,1palcovou obrazovkou s rozlišením 2560 × 1440 obrazových bodů. Větší S7 edge má pak 5,5palcový displej s totožným rozlišením.

Na rozdíl od obyčejné es sedmičky je dotykový panel zakřivený – plynule přechází z přední části na bočnice. Displej na bočnicích má být stejně jako u předchůdce využit pro zobrazení času, notifikaci, ale také pro ovládání některých aplikací a funkcí.

Porovnání velikosti obou smartphonů, v pozadí je větší verze Galaxy S7 edge.

FOTO: archív výrobce

V útrobách sedmiček od Samsungu tepe osmijádrový procesor, jehož čtyři jádra jsou taktována na 2,3 GHz a další čtyři na 1,6 GHz. Ten je doplněn o 4 GB operační paměti. Úložný prostor je možné rozšířit díky čtečce paměťových karet. O nedostatku výkonu tedy nemůže být ani řeč, a to přestože jsou modely Galaxy S7 a S7 edge na pultech obchodů již více než rok.

Obě sedmičky lákají na zvýšenou odolnost proti vodě a prachu. Výrobci se ji podařilo do těla zařízení dostat, aniž by nějak narušil líbivý vzhled. Smartphone díky tomu může být ponořen do hloubky 1,5 metru po dobu 30 minut.

Je nicméně zřejmé, že oběma sedmičkám se již nachýlil důchodový věk. Výrobce totiž v letošním roce vsadil vše na nové modely Galaxy S8 a S8+. Ty se začaly prodávat oficiálně minulý týden. [celá zpráva]

