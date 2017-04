Huawei P10 Plus nabízí podle Zboží.cz více než dvě desítky tuzemských prodejců a drtivá většina z nich má již novinku skladem. Rozdíly v cenách jsou spíše kosmetické, pohybují se od 21 988 Kč do 22 000 Kč.

Základní desítka se v Česku nabízí již od začátku dubna za 15 990 korun. [celá zpráva]

Vlevo Huawei P10 Plus, vpravo menší provedení P10.

FOTO: Reuters

Nová desítka je vybavena 5,5palcovou obrazovkou s rozlišením 2560 x 1440 pixelů. Připomeňme, že základní model P10, který šel do prodeje již dříve, má pouze 5,1palcový displej s rozlišením 1920 x 1080 obrazových bodů.

Oba telefony – tedy Huawei P10 a P10 Plus se kromě displeje liší také svým výkonem. A to především kvůli rozdílným kapacitám operační paměti, menší desítka má k dispozici 4 GB, větší P10 Plus pak 6 GB. Rozdíl by měl jít v praxi poznat především při využívání více aplikací najednou.

Procesor je u verze P10 Plus stejný jako u menší desítky. Čip Hisilicon Kirin 960 udává pracovní frekvenci při frekvenci 2,0 GHz, což mimochodem platí pro všech osm jader.

Fotoaparáty u modelu Huawei P10 Plus

FOTO: archív výrobce

Prémiové fotoaparáty



Pravděpodobně nejzajímavější je u novinky zadní strana. Na ní se totiž nachází duální fotoaparát. Na vývoji unikátní optické soustavy se podílela stejně jako u předchůdce společnost Leica, která je dobře známá snad každému fotografovi.

K čemu je duální optika dobrá? Jeden snímač se stará o zachycení barev, druhý pak o získání co nejvěrnějších detailů snímaného obrazu – toho výrobce docílil tak, že použil monochromatický snímač. Když oba fotoaparáty spolupracují, měly by podle výrobce dosahovat o poznání lepších výsledků, než je tomu u obyčejných modelů.

Více se o obou nových smartphonech dozvíte v našem dřívějším článku. [celá zpráva]

Huawei P10

FOTO: Paul Hanna, Reuters