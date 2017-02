Telefónica nabídla začátkem dubna neomezené volání a SMS do všech sítí a připojení k internetu s jedním GB dat pod označením Free CZ za paušální poplatek 749 Kč měsíčně při úvazku na dva roky. To je méně než poloviční cena proti dřívější nabídce. Vodafone pak o den později přispěchal s nabídkou neomezeného volání a SMS za 691 korun měsíčně. Tato nabídka platila při závazku na 24 měsíců a obsahovala 600 MB přenesených dat. Bez úvazku pak zákazníci zaplatili 901 korun. U Telefóniky je příplatek 150 korun. V případě T-Mobilu byla nabídka nejprve totožná s tarify od společnosti Telefónica. Firma nabídla neomezené volání a SMS do všech sítí plus jeden GB přenesených dat za 749 korun měsíčně. Později však byl navýšen datový limit na 1,5 GB.