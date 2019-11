Konec DVB-T klepe na dveře. Jak vybrat nový televizor či set-top box

O DVB-T2 je s ohledem na blížící se termín vypnutí prvního vysílače slyšet snad ze všech stran. Právě proto se ale hned na úvod sluší zdůraznit, že se nucený přechod netýká každého. Zbystřit by měli pouze lidé, kteří přijímají signál prostřednictvím pozemního televizního vysílání. Uživatelů kabelového, satelitního a internetového vysílání se změny nijak nedotknou.

V obou případech je nicméně nutné dávat pozor na to, aby přístroj dokázal dešifrovat kodek HEVC (H.265). Pokud tento standard nezvládne přijímač dešifrovat, nebude prostřednictvím něj možné druhou generaci pozemního digitálního vysílání přijímat. Pro Česko byl zvolen právě tento kodek, zatímco v některých zahraničních státech se používají jiné. Podporu kodeku HEVC (H.265) je tedy vhodné před nákupem ověřit, který je pro provoz v Česku nezbytný.

Řešením samozřejmě může být také přechod na jiný typ televizního vysílání, stále rostoucí popularitě se například v posledních měsících těší nejrůznější internetové televize. Tuzemští operátoři je totiž často přidávají do balíčků k mobilním paušálům a pevnému internetu za symbolickou cenu.

Už nyní dosahuje DVB-T2 lepšího pokrytí než starší standard DVB-T. To jinými slovy znamená, že přijímat bezplatné televizní vysílání může daleko více Čechů. A to i v místech, kde to dříve možné nebylo.