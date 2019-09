Co nabídne Xbox v září? Nejlepší bojovníky světa a nájemné zabijáky

V září si již tradičně budou moci hráči předplatného Games with Gold stáhnout hned čtyři tituly – dva pro Xbox 360 a dva pro Xbox One X. Díky zpětné kompatibilitě si nicméně všechny čtyři hry bude možné zahrát právě na Xboxu One X. Na co se tedy fanoušci televizní konzole od amerického softwarového gigantu mohou těšit?