Čeští vývojáři her zažívají zlaté časy

„Dá se čekat, že to bude ještě více. Drtivá většina firem, které mají na trhu uvedenou hru, zaznamenala zvýšené prodeje,“ řekl Právu předseda Asociace českých herních vývojářů Pavel Barák. Podle průzkumu společnosti Creatoola byl loňský rok pro více než dvě třetiny českých tvůrců animací a počítačových her lepší než rok 2019.

„Víceméně to kopírovalo situaci, jak postupně přicházela opatření v různých zemích. Některé firmy viděly v únoru zvýšení prodeje v Číně a pak to následovalo jinde,“ vysvětlil Barák. Tržby v herním průmyslu rostly po celém světě, podle mezinárodní poradenské společnosti IDC se loni meziročně zvýšily o pětinu na 179,7 miliardy dolarů (4 biliony Kč).

Dvě třetiny firem v oboru se soustředí na tvorbu her pro PC a herní konzole, jako je Playstation nebo Xbox, přes 40 procent pak na mobilní hry. „Je to dané tím, že herní průmysl zde fungoval od druhé poloviny devadesátých let, a tak tady přetrvává řada firem, které se zaměřují na hry pro PC a konzole spíše než na mobilní tvorbu. Ale prolíná se to a některá studia dělají hry paralelně pro různé platformy,“ dodal Barák.